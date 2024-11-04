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Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на четыре процента

Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на четыре процента - 04.11.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на четыре процента

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник выросли на 3,6% – до 456 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 04.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник выросли на 3,6% – до 456 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 443,1 доллара (+0,7%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 442,7 доллара (+0,6%). Последние фьючерсы торговались по 456 долларов (+3,6%), что стало ценовым максимумом торгов. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 440 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за 3 года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 25 октября поднималась выше 485 долларов за тысячу кубометров впервые с 1 декабря 2023 года.

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европа, газ, мировые цены на газ, биржа ice, биржевые торги