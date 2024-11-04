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Оппозиция Молдавии не признала голосование на зарубежных участках
Оппозиция Молдавии не признала голосование на зарубежных участках - 04.11.2024, ПРАЙМ
Оппозиция Молдавии не признала голосование на зарубежных участках
Партия социалистов Молдавии не признала голосование, прошедшее на зарубежных участках. Об этом рассказали представители партии в Telegram-канале. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T16:19+0300
2024-11-04T16:19+0300
2024-11-04T16:19+0300
политика
молдавия
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КИШИНЕВ, 4 ноя - ПРАЙМ. Партия социалистов Молдавии не признала голосование, прошедшее на зарубежных участках. Об этом рассказали представители партии в Telegram-канале. "Майя Санду стала "президентом диаспоры". Партия социалистов Республики Молдова не признаёт голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем выборов", - следует из официального заявления партии. При этом, подчеркнули оппоненты Санду, большая часть жителей Молдовы проголосовала против правящей партии. Для проведения честных выборов, считают социалисты, не были соблюдены все необходимые условия, прежде всего - деполитизация ЦИК, Конституционного суда, Координационного совета по телерадиовещанию, Общественного телевидения, Счетной палаты и других государственных органов.В своем обращении оппозиционеры пообещали провести переговоры с гражданским обществом и другими политическими партиями с целью обеспечения необходимых условия для проведения электорального процесса.
https://1prime.ru/20241104/sandu-852590091.html
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молдавия, оппозиция, голосование
Политика, МОЛДАВИЯ, Оппозиция, голосование
Оппозиция Молдавии не признала голосование на зарубежных участках
Партия социалистов Молдавии заявила, что не признает голосование на зарубежных участках
КИШИНЕВ, 4 ноя - ПРАЙМ. Партия социалистов Молдавии не признала голосование, прошедшее на зарубежных участках. Об этом рассказали представители партии в Telegram-канале.
"Майя Санду стала "президентом диаспоры". Партия социалистов Республики Молдова не признаёт голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем выборов", - следует из официального заявления партии.
При этом, подчеркнули оппоненты Санду, большая часть жителей Молдовы проголосовала против правящей партии. Для проведения честных выборов, считают социалисты, не были соблюдены все необходимые условия, прежде всего - деполитизация ЦИК, Конституционного суда, Координационного совета по телерадиовещанию, Общественного телевидения, Счетной палаты и других государственных органов.
В своем обращении оппозиционеры пообещали провести переговоры с гражданским обществом и другими политическими партиями с целью обеспечения необходимых условия для проведения электорального процесса.
Санду лидирует на выборах президента Молдавии с 55,33 процента голосов