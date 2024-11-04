https://1prime.ru/20241104/golosovanie-852590967.html

Оппозиция Молдавии не признала голосование на зарубежных участках

Оппозиция Молдавии не признала голосование на зарубежных участках - 04.11.2024, ПРАЙМ

Оппозиция Молдавии не признала голосование на зарубежных участках

Партия социалистов Молдавии не признала голосование, прошедшее на зарубежных участках. Об этом рассказали представители партии в Telegram-канале. | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T16:19+0300

2024-11-04T16:19+0300

2024-11-04T16:19+0300

политика

молдавия

оппозиция

голосование

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КИШИНЕВ, 4 ноя - ПРАЙМ. Партия социалистов Молдавии не признала голосование, прошедшее на зарубежных участках. Об этом рассказали представители партии в Telegram-канале. "Майя Санду стала "президентом диаспоры". Партия социалистов Республики Молдова не признаёт голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем выборов", - следует из официального заявления партии. При этом, подчеркнули оппоненты Санду, большая часть жителей Молдовы проголосовала против правящей партии. Для проведения честных выборов, считают социалисты, не были соблюдены все необходимые условия, прежде всего - деполитизация ЦИК, Конституционного суда, Координационного совета по телерадиовещанию, Общественного телевидения, Счетной палаты и других государственных органов.В своем обращении оппозиционеры пообещали провести переговоры с гражданским обществом и другими политическими партиями с целью обеспечения необходимых условия для проведения электорального процесса.

https://1prime.ru/20241104/sandu-852590091.html

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молдавия, оппозиция, голосование