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Оппозиция Молдавии не признала голосование на зарубежных участках - 04.11.2024, ПРАЙМ
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Оппозиция Молдавии не признала голосование на зарубежных участках
Оппозиция Молдавии не признала голосование на зарубежных участках - 04.11.2024, ПРАЙМ
Оппозиция Молдавии не признала голосование на зарубежных участках
Партия социалистов Молдавии не признала голосование, прошедшее на зарубежных участках. Об этом рассказали представители партии в Telegram-канале. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T16:19+0300
2024-11-04T16:19+0300
политика
молдавия
оппозиция
голосование
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КИШИНЕВ, 4 ноя - ПРАЙМ. Партия социалистов Молдавии не признала голосование, прошедшее на зарубежных участках. Об этом рассказали представители партии в Telegram-канале. "Майя Санду стала "президентом диаспоры". Партия социалистов Республики Молдова не признаёт голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем выборов", - следует из официального заявления партии. При этом, подчеркнули оппоненты Санду, большая часть жителей Молдовы проголосовала против правящей партии. Для проведения честных выборов, считают социалисты, не были соблюдены все необходимые условия, прежде всего - деполитизация ЦИК, Конституционного суда, Координационного совета по телерадиовещанию, Общественного телевидения, Счетной палаты и других государственных органов.В своем обращении оппозиционеры пообещали провести переговоры с гражданским обществом и другими политическими партиями с целью обеспечения необходимых условия для проведения электорального процесса.
https://1prime.ru/20241104/sandu-852590091.html
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молдавия, оппозиция, голосование
Политика, МОЛДАВИЯ, Оппозиция, голосование
16:19 04.11.2024
 
Оппозиция Молдавии не признала голосование на зарубежных участках

Партия социалистов Молдавии заявила, что не признает голосование на зарубежных участках

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 4 ноя - ПРАЙМ. Партия социалистов Молдавии не признала голосование, прошедшее на зарубежных участках. Об этом рассказали представители партии в Telegram-канале.
"Майя Санду стала "президентом диаспоры". Партия социалистов Республики Молдова не признаёт голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем выборов", - следует из официального заявления партии.
При этом, подчеркнули оппоненты Санду, большая часть жителей Молдовы проголосовала против правящей партии. Для проведения честных выборов, считают социалисты, не были соблюдены все необходимые условия, прежде всего - деполитизация ЦИК, Конституционного суда, Координационного совета по телерадиовещанию, Общественного телевидения, Счетной палаты и других государственных органов.
В своем обращении оппозиционеры пообещали провести переговоры с гражданским обществом и другими политическими партиями с целью обеспечения необходимых условия для проведения электорального процесса.
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ПолитикаМОЛДАВИЯОппозицияголосование
 
 
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