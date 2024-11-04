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"Города-призраки": на Украине забили тревогу из-за нехватки ресурсов

"Города-призраки": на Украине забили тревогу из-за нехватки ресурсов - 04.11.2024, ПРАЙМ

"Города-призраки": на Украине забили тревогу из-за нехватки ресурсов

Приближающаяся зима станет самой сложной для украинцев из-за серьезной нехватки энергетических ресурсов, считает украинский геополитик и ветеран ВСУ Виктор... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T13:49+0300

2024-11-04T13:49+0300

2024-11-04T13:49+0300

энергетика

украина

всу

электроэнергия

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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Приближающаяся зима станет самой сложной для украинцев из-за серьезной нехватки энергетических ресурсов, считает украинский геополитик и ветеран ВСУ Виктор Коваленко. Его мнение публикует издание Newsweek."Масштабы ущерба от российских ракетных ударов по электростанциям настолько серьезны, что их невозможно будет отремонтировать в ближайшем будущем", — объяснил он, отметив, что некоторые объекты и вовсе больше не подлежат восстановлению.Коваленко предупредил, что многие крупные города могут частично опустеть, а небольшие и вовсе остаться без жителей. "Появятся целые города-призраки, начнется перемещение населения, голод и гибель людей из-за низких температур", — предупредил военный

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украина, всу, электроэнергия