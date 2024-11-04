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Годовая инфляция в Турции замедлилась по итогам октября - 04.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241104/inflyatsiya-852583900.html
Годовая инфляция в Турции замедлилась по итогам октября
Годовая инфляция в Турции замедлилась по итогам октября - 04.11.2024, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Турции замедлилась по итогам октября
Годовая инфляция в Турции продолжает замедляться - по итогам октября до 48,58% с 49,38% месяцем ранее, следует из сообщения Института статистики страны (TÜİK). | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T10:33+0300
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экономика
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россия
инфляция
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АНКАРА, 4 ноя – ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции продолжает замедляться - по итогам октября до 48,58% с 49,38% месяцем ранее, следует из сообщения Института статистики страны (TÜİK). "Индекс потребительских цен в октябре составил 2,88% в месячном исчислении и 48,58% в годовом", - говорится в сообщении. При этом группа независимых экономистов (ENAG) считает, что годовая инфляция в Турции достигла 89,77%, в том числе рост потребительских цен в октябре составил 5,57%. Турция вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой страны, заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также заявлял, что инфляция в стране будет снижаться в ближайшие месяцы и, по его словам, население заметит это на рынках. Доллар по отношению к турецкой национальной валюте - лире - торгуется на уровне 34,22 лиры в понедельник, согласно данным центрального банка страны. ЦБ Турции тем временем держит ставку рефинансирования неизменной, на уровне 50%.
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турция, россия, инфляция
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, инфляция
10:33 04.11.2024
 
Годовая инфляция в Турции замедлилась по итогам октября

TÜİK: годовая инфляция в Турции замедлилась до 48,6% с 49,4% месяцем ранее

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости
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АНКАРА, 4 ноя – ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции продолжает замедляться - по итогам октября до 48,58% с 49,38% месяцем ранее, следует из сообщения Института статистики страны (TÜİK).
"Индекс потребительских цен в октябре составил 2,88% в месячном исчислении и 48,58% в годовом", - говорится в сообщении.
При этом группа независимых экономистов (ENAG) считает, что годовая инфляция в Турции достигла 89,77%, в том числе рост потребительских цен в октябре составил 5,57%.
Турция вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой страны, заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также заявлял, что инфляция в стране будет снижаться в ближайшие месяцы и, по его словам, население заметит это на рынках.
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Доллар по отношению к турецкой национальной валюте - лире - торгуется на уровне 34,22 лиры в понедельник, согласно данным центрального банка страны.
ЦБ Турции тем временем держит ставку рефинансирования неизменной, на уровне 50%.
 
ЭкономикаТУРЦИЯРОССИЯинфляция
 
 
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