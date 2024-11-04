https://1prime.ru/20241104/integratsiya-852593103.html
Россия и Белоруссия реализовали 51 интеграционное мероприятие
Россия и Белоруссия реализовали 51 интеграционное мероприятие - 04.11.2024, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия реализовали 51 интеграционное мероприятие
Москва и Минск по состоянию на конец октября реализовали 51 из 310 согласованных интеграционных мероприятий. Об этом сообщили в аппарате правительства РФ. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T18:15+0300
2024-11-04T18:15+0300
2024-11-04T18:15+0300
политика
россия
белоруссия
союзное государство
интеграция
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/80753/52/807535261_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_4a17b2e489cad435150e8997e2e514bc.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Москва и Минск по состоянию на конец октября реализовали 51 из 310 согласованных интеграционных мероприятий. Об этом сообщили в аппарате правительства РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 5 ноября посетит Минск. Он будет участвовать в заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Участники мероприятия будут обсуждать выполнение "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы", утвержденных 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге. "Во исполнение Основных направлений сторонами утвержден 31 отраслевой план мероприятий. По состоянию на конец октября 2024 года реализовано 51 из 310 согласованных интеграционных мероприятий, или 16,5%", — говорится в подготовленных аппаратом правительства РФ справочных материалах к мероприятию.
https://1prime.ru/20241031/sanktsii-852530992.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80753/52/807535261_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f04d9e0ae8135a863e7be8be37b0b0e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, союзное государство, интеграция, правительство рф
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Союзное государство, интеграция, Правительство РФ
Россия и Белоруссия реализовали 51 интеграционное мероприятие
РФ и Белоруссия реализовали 51 из 310 согласованных интеграционных мероприятий
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Москва и Минск по состоянию на конец октября реализовали 51 из 310 согласованных интеграционных мероприятий. Об этом сообщили в аппарате правительства РФ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 5 ноября посетит Минск. Он будет участвовать в заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Участники мероприятия будут обсуждать выполнение "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы", утвержденных 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге.
"Во исполнение Основных направлений сторонами утвержден 31 отраслевой план мероприятий. По состоянию на конец октября 2024 года реализовано 51 из 310 согласованных интеграционных мероприятий, или 16,5%", — говорится в подготовленных аппаратом правительства РФ справочных материалах к мероприятию.
Сийярто назвал бессмысленным ужесточение санкций ЕС против РФ и Белоруссии