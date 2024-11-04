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Россия и Белоруссия реализовали 51 интеграционное мероприятие

Россия и Белоруссия реализовали 51 интеграционное мероприятие - 04.11.2024, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия реализовали 51 интеграционное мероприятие

Москва и Минск по состоянию на конец октября реализовали 51 из 310 согласованных интеграционных мероприятий. Об этом сообщили в аппарате правительства РФ. | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T18:15+0300

2024-11-04T18:15+0300

2024-11-04T18:15+0300

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Москва и Минск по состоянию на конец октября реализовали 51 из 310 согласованных интеграционных мероприятий. Об этом сообщили в аппарате правительства РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 5 ноября посетит Минск. Он будет участвовать в заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Участники мероприятия будут обсуждать выполнение "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы", утвержденных 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге. "Во исполнение Основных направлений сторонами утвержден 31 отраслевой план мероприятий. По состоянию на конец октября 2024 года реализовано 51 из 310 согласованных интеграционных мероприятий, или 16,5%", — говорится в подготовленных аппаратом правительства РФ справочных материалах к мероприятию.

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россия, белоруссия, союзное государство, интеграция, правительство рф