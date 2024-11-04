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Россия и Белоруссия реализовали 51 интеграционное мероприятие - 04.11.2024, ПРАЙМ
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Россия и Белоруссия реализовали 51 интеграционное мероприятие
Россия и Белоруссия реализовали 51 интеграционное мероприятие - 04.11.2024, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия реализовали 51 интеграционное мероприятие
Москва и Минск по состоянию на конец октября реализовали 51 из 310 согласованных интеграционных мероприятий. Об этом сообщили в аппарате правительства РФ. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T18:15+0300
2024-11-04T18:15+0300
политика
россия
белоруссия
союзное государство
интеграция
правительство рф
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Москва и Минск по состоянию на конец октября реализовали 51 из 310 согласованных интеграционных мероприятий. Об этом сообщили в аппарате правительства РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 5 ноября посетит Минск. Он будет участвовать в заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Участники мероприятия будут обсуждать выполнение "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы", утвержденных 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге. "Во исполнение Основных направлений сторонами утвержден 31 отраслевой план мероприятий. По состоянию на конец октября 2024 года реализовано 51 из 310 согласованных интеграционных мероприятий, или 16,5%", — говорится в подготовленных аппаратом правительства РФ справочных материалах к мероприятию.
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Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Союзное государство, интеграция, Правительство РФ
18:15 04.11.2024
 
Россия и Белоруссия реализовали 51 интеграционное мероприятие

РФ и Белоруссия реализовали 51 из 310 согласованных интеграционных мероприятий

© РИА Новости . Андрей Александров | Перейти в медиабанк" Государственные флаги России и Белоруссии
 Государственные флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Андрей Александров
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Москва и Минск по состоянию на конец октября реализовали 51 из 310 согласованных интеграционных мероприятий. Об этом сообщили в аппарате правительства РФ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 5 ноября посетит Минск. Он будет участвовать в заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Участники мероприятия будут обсуждать выполнение "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы", утвержденных 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге.
"Во исполнение Основных направлений сторонами утвержден 31 отраслевой план мероприятий. По состоянию на конец октября 2024 года реализовано 51 из 310 согласованных интеграционных мероприятий, или 16,5%", — говорится в подготовленных аппаратом правительства РФ справочных материалах к мероприятию.
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