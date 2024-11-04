https://1prime.ru/20241104/investitsii-852586511.html

Орешкин рассказал о росте инвестиций Нового банка развития БРИКС

Орешкин рассказал о росте инвестиций Нового банка развития БРИКС - 04.11.2024, ПРАЙМ

Орешкин рассказал о росте инвестиций Нового банка развития БРИКС

Страны БРИКС на саммите в Казани договорились создать условия для активизации инвестиционной активности Нового банка развития (НБР), кратного роста его... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T12:35+0300

2024-11-04T12:35+0300

2024-11-04T12:36+0300

экономика

новый банк развития брикс

брикс

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Страны БРИКС на саммите в Казани договорились создать условия для активизации инвестиционной активности Нового банка развития (НБР), кратного роста его инвестиционного портфеля, сообщил замруководителя администрации президента России Максим Орешкин, выступая в рамках симпозиума "Создавая будущее". Он напомнил, что Россия и другие страны БРИКС в декларации по итогам саммита в Казани зафиксировали, что большие перспективы и возможности развития уже есть у тех институтов, которые созданы в рамках объединения. "Я имею в виду, например, Новый банк развития, со штаб-квартирой в Шанхае, имеющий уже больше 30 миллиардов долларов инвестиционного портфеля, для которого должны быть созданы возможности значительной интенсификации инвестиционного процесса, создания новых производств, новой инфраструктуры, способствованию технологическому развитию глобального Юга и Востока", - отметил Орешкин. "Именно над этим страны договорились поработать в Казани, чтобы уже в ближайшие годы инвестиционный портфель Нового банка многократно, в несколько раз вырос, тем самым ещё активнее запустив новую волну экономического роста, основанную на росте стран глобального Юга и Востока. А страны БРИКС здесь должны сыграть ключевую роль в создании условий для такого роста: технологического, кадрового, логистического, финансового за счет реализации больших количества инициатив", - заключил он. Он также отметил, что сегодня инвестиции в большом объеме требуются в странах Южной и Юго-Восточной Азии, в странах Африки. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".

https://1prime.ru/20241104/ekonomika-852584746.html

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