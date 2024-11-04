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Пекин подал иск в ВТО против пошлин Евросоюза на китайские электрокары
Пекин подал иск в ВТО против пошлин Евросоюза на китайские электрокары - 04.11.2024, ПРАЙМ
Пекин подал иск в ВТО против пошлин Евросоюза на китайские электрокары
Китай подал дополнительный иск против окончательных мер ЕС в отношении электромобилей из Китая в рамках механизма разрешения споров ВТО, сообщило в понедельник... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T14:24+0300
2024-11-04T14:24+0300
2024-11-04T14:24+0300
электрокар
китай
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ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. Китай подал дополнительный иск против окончательных мер ЕС в отношении электромобилей из Китая в рамках механизма разрешения споров ВТО, сообщило в понедельник министерство коммерции КНР. Евросоюз ранее официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступило в силу в среду. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением. Ранее Китай уже подал иск в ВТО против предварительного решения ЕС. "4 ноября Китай подал иск против окончательных мер ЕС по борьбе с субсидированием китайских электромобилей в механизм разрешения споров ВТО", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. В ведомстве отметили, что с сожалением восприняли то, что, несмотря на большое количество возражений со стороны соответствующих сторон, включая правительства стран-членов ЕС, промышленность и общественность, ЕС все же принял соответствующие окончательные меры и ввел высокие антисубсидиционные пошлины на китайские электромобили. "Китай выражает решительный протест в этой связи", - заявили в ведомстве. В заявлении подчеркивается, что китайская сторона считает, что соответствующие меры ЕС нарушают правила ВТО, представляют собой злоупотребление мерами по оказанию торговой помощи и являются актом торгового протекционизма.
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электрокар, китай, вто, ввозные пошлины, ес
электрокар, КИТАЙ, ВТО, ввозные пошлины, ЕС
Пекин подал иск в ВТО против пошлин Евросоюза на китайские электрокары
Китай подал иск в ВТО против окончательных мер ЕС в отношении электромобилей из КНР
ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. Китай подал дополнительный иск против окончательных мер ЕС в отношении электромобилей из Китая в рамках механизма разрешения споров ВТО, сообщило в понедельник министерство коммерции КНР.
Евросоюз ранее официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступило в силу в среду. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением. Ранее Китай уже подал иск в ВТО против предварительного решения ЕС.
"4 ноября Китай подал иск против окончательных мер ЕС по борьбе с субсидированием китайских электромобилей в механизм разрешения споров ВТО", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
В ведомстве отметили, что с сожалением восприняли то, что, несмотря на большое количество возражений со стороны соответствующих сторон, включая правительства стран-членов ЕС, промышленность и общественность, ЕС все же принял соответствующие окончательные меры и ввел высокие антисубсидиционные пошлины на китайские электромобили.
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"Китай выражает решительный протест в этой связи", - заявили в ведомстве.
В заявлении подчеркивается, что китайская сторона считает, что соответствующие меры ЕС нарушают правила ВТО, представляют собой злоупотребление мерами по оказанию торговой помощи и являются актом торгового протекционизма.