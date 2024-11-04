https://1prime.ru/20241104/issledovanie-852589288.html
Эксперты назвали лидеров по зарплате среди рабочих специальностей в России
Эксперты назвали лидеров по зарплате среди рабочих специальностей в России - 04.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали лидеров по зарплате среди рабочих специальностей в России
Средняя зарплата водителя-дальнобойщика в октябре выросла в России на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 207,6 тысячи рублей, став самой... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T14:32+0300
2024-11-04T14:32+0300
2024-11-04T14:32+0300
исследование
авито работа
зарплата
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/48/838404876_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_e9af84d9ee5bd283d99bd86a35d9ac50.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Средняя зарплата водителя-дальнобойщика в октябре выросла в России на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 207,6 тысячи рублей, став самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России, подсчитали для РИА Новости специалисты "Авито Работы". "В октябре 2024 года самой высокооплачиваемой стала профессия водителя-дальнобойщика. В среднем работодатели предлагают новым сотрудникам около 207 610 рублей (+34% за год) в месяц за полный рабочий день", - говорится в исследовании. Отмечается, что второе место по уровню зарплат среди рабочих специальностей заняла профессия зуборезчика, показав рост на 85%, до 160 тысяч рублей. Это связано с повышенным спросом на специалистов в промышленности, умеющих работать с высокоточными станками для обработки зубчатых колес, пояснили в компании. Третью строчку по этому показателю заняла профессия фасадчика. Его средняя зарплата увеличилась на 71% и составила 144 тысяч рублей в месяц. В условиях активного развития строительного сектора и программ реновации эти специалисты востребованы на стройках по всей стране, добавили аналитики. В пятёрку самых высокооплачиваемых рабочих профессий также вошли сверловщик и автоэлектрик. Там зарплаты выросли за год на 67%, до 136 тысяч рублей, и на 49%, до 140,6 тысячи рублей в месяц соответственно.
https://1prime.ru/20241104/moskva-852588960.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/48/838404876_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fa2e059939b7de294f82c142439ce57.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исследование, авито работа, зарплата
исследование, Авито Работа, зарплата
Эксперты назвали лидеров по зарплате среди рабочих специальностей в России
"Авито Работа": дальнобойщики стали лидерами по зарплате среди рабочих специальностей в РФ
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Средняя зарплата водителя-дальнобойщика в октябре выросла в России на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 207,6 тысячи рублей, став самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России, подсчитали для РИА Новости специалисты "Авито Работы".
"В октябре 2024 года самой высокооплачиваемой стала профессия водителя-дальнобойщика. В среднем работодатели предлагают новым сотрудникам около 207 610 рублей (+34% за год) в месяц за полный рабочий день", - говорится в исследовании.
Отмечается, что второе место по уровню зарплат среди рабочих специальностей заняла профессия зуборезчика, показав рост на 85%, до 160 тысяч рублей. Это связано с повышенным спросом на специалистов в промышленности, умеющих работать с высокоточными станками для обработки зубчатых колес, пояснили в компании.
Третью строчку по этому показателю заняла профессия фасадчика. Его средняя зарплата увеличилась на 71% и составила 144 тысяч рублей в месяц. В условиях активного развития строительного сектора и программ реновации эти специалисты востребованы на стройках по всей стране, добавили аналитики.
В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов
В пятёрку самых высокооплачиваемых рабочих профессий также вошли сверловщик и автоэлектрик. Там зарплаты выросли за год на 67%, до 136 тысяч рублей, и на 49%, до 140,6 тысячи рублей в месяц соответственно.