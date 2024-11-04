https://1prime.ru/20241104/issledovanie-852589288.html

Эксперты назвали лидеров по зарплате среди рабочих специальностей в России

Эксперты назвали лидеров по зарплате среди рабочих специальностей в России - 04.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали лидеров по зарплате среди рабочих специальностей в России

Средняя зарплата водителя-дальнобойщика в октябре выросла в России на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 207,6 тысячи рублей, став самой... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T14:32+0300

2024-11-04T14:32+0300

2024-11-04T14:32+0300

исследование

авито работа

зарплата

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Средняя зарплата водителя-дальнобойщика в октябре выросла в России на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 207,6 тысячи рублей, став самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России, подсчитали для РИА Новости специалисты "Авито Работы". "В октябре 2024 года самой высокооплачиваемой стала профессия водителя-дальнобойщика. В среднем работодатели предлагают новым сотрудникам около 207 610 рублей (+34% за год) в месяц за полный рабочий день", - говорится в исследовании. Отмечается, что второе место по уровню зарплат среди рабочих специальностей заняла профессия зуборезчика, показав рост на 85%, до 160 тысяч рублей. Это связано с повышенным спросом на специалистов в промышленности, умеющих работать с высокоточными станками для обработки зубчатых колес, пояснили в компании. Третью строчку по этому показателю заняла профессия фасадчика. Его средняя зарплата увеличилась на 71% и составила 144 тысяч рублей в месяц. В условиях активного развития строительного сектора и программ реновации эти специалисты востребованы на стройках по всей стране, добавили аналитики. В пятёрку самых высокооплачиваемых рабочих профессий также вошли сверловщик и автоэлектрик. Там зарплаты выросли за год на 67%, до 136 тысяч рублей, и на 49%, до 140,6 тысячи рублей в месяц соответственно.

https://1prime.ru/20241104/moskva-852588960.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

исследование, авито работа, зарплата