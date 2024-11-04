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"Самоубийственная авантюра": Лавров рассказал, к чему США готовят Европу
"Самоубийственная авантюра": Лавров рассказал, к чему США готовят Европу - 04.11.2024, ПРАЙМ
"Самоубийственная авантюра": Лавров рассказал, к чему США готовят Европу
Вашингтон готовит европейские страны к прямому военному столкновению с Москвой, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T10:48+0300
2024-11-04T10:48+0300
2024-11-04T10:48+0300
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон готовит европейские страны к прямому военному столкновению с Москвой, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Ну, и как запасной вариант на случай, если режим Зеленского не справится, они (США) готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией", - объяснил он в ходе своего выступления на международном симпозиуме "Создавая будущее". В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20241104/ukraina-852583328.html
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сергей лавров, сша, европа, конфликт
Политика, Сергей Лавров, США, ЕВРОПА, конфликт
"Самоубийственная авантюра": Лавров рассказал, к чему США готовят Европу
Лавров: США готовят Европу к авантюре прямого военного конфликта с Россией
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон готовит европейские страны к прямому военному столкновению с Москвой, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Ну, и как запасной вариант на случай, если режим Зеленского не справится, они (США) готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией", - объяснил он в ходе своего выступления на международном симпозиуме "Создавая будущее".
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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