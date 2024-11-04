https://1prime.ru/20241104/konflikt-852584221.html

"Самоубийственная авантюра": Лавров рассказал, к чему США готовят Европу

"Самоубийственная авантюра": Лавров рассказал, к чему США готовят Европу - 04.11.2024, ПРАЙМ

"Самоубийственная авантюра": Лавров рассказал, к чему США готовят Европу

Вашингтон готовит европейские страны к прямому военному столкновению с Москвой, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T10:48+0300

2024-11-04T10:48+0300

2024-11-04T10:48+0300

политика

сергей лавров

сша

европа

конфликт

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон готовит европейские страны к прямому военному столкновению с Москвой, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Ну, и как запасной вариант на случай, если режим Зеленского не справится, они (США) готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией", - объяснил он в ходе своего выступления на международном симпозиуме "Создавая будущее". В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20241104/ukraina-852583328.html

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сергей лавров, сша, европа, конфликт