Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Самоубийственная авантюра": Лавров рассказал, к чему США готовят Европу - 04.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241104/konflikt-852584221.html
"Самоубийственная авантюра": Лавров рассказал, к чему США готовят Европу
"Самоубийственная авантюра": Лавров рассказал, к чему США готовят Европу - 04.11.2024, ПРАЙМ
"Самоубийственная авантюра": Лавров рассказал, к чему США готовят Европу
Вашингтон готовит европейские страны к прямому военному столкновению с Москвой, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T10:48+0300
2024-11-04T10:48+0300
политика
сергей лавров
сша
европа
конфликт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848365960_0:319:3075:2048_1920x0_80_0_0_b0d743cf22dccb4c5ed0d7dc65834c06.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон готовит европейские страны к прямому военному столкновению с Москвой, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Ну, и как запасной вариант на случай, если режим Зеленского не справится, они (США) готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией", - объяснил он в ходе своего выступления на международном симпозиуме "Создавая будущее". В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20241104/ukraina-852583328.html
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848365960_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_83e5a7d494821b6d8f78a08694fe0767.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей лавров, сша, европа, конфликт
Политика, Сергей Лавров, США, ЕВРОПА, конфликт
10:48 04.11.2024
 
"Самоубийственная авантюра": Лавров рассказал, к чему США готовят Европу

Лавров: США готовят Европу к авантюре прямого военного конфликта с Россией

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаседание XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике
Заседание XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон готовит европейские страны к прямому военному столкновению с Москвой, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Ну, и как запасной вариант на случай, если режим Зеленского не справится, они (США) готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией", - объяснил он в ходе своего выступления на международном симпозиуме "Создавая будущее".
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
Эксперт назвал первый шаг нового президента США в отношении Украины
09:47
 
ПолитикаСергей ЛавровСШАЕВРОПАконфликт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала