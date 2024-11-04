https://1prime.ru/20241104/konflikt-852585811.html

СМИ выяснили, какой ультиматум Трамп поставит Путину и Зеленскому

СМИ выяснили, какой ультиматум Трамп поставит Путину и Зеленскому - 04.11.2024, ПРАЙМ

СМИ выяснили, какой ультиматум Трамп поставит Путину и Зеленскому

Кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США Дональд Трамп может поставить ультиматум президенту России в случае своей победы, передает... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T12:33+0300

2024-11-04T12:33+0300

2024-11-04T12:33+0300

политика

украина

россия

дональд трамп

переговоры

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США Дональд Трамп может поставить ультиматум президенту России в случае своей победы, передает издание The Hill."Если Трамп победит, он сможет добиться мира, поставив ультиматум каждой из сторон", - рассказали авторы статьи. Так, Трамп может принудить главу киевского режима Владимира Зеленского к участию в мирных переговорах путем сокращения поддержки Украины. России же, по мнению издания, республиканец может пригрозить экономической войной.При этом, заключили авторы, такой сценарий может стать эффективным.

https://1prime.ru/20241104/zelenskiy-852582947.html

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украина, россия, дональд трамп, переговоры