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СМИ выяснили, какой ультиматум Трамп поставит Путину и Зеленскому - 04.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ выяснили, какой ультиматум Трамп поставит Путину и Зеленскому
СМИ выяснили, какой ультиматум Трамп поставит Путину и Зеленскому - 04.11.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили, какой ультиматум Трамп поставит Путину и Зеленскому
Кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США Дональд Трамп может поставить ультиматум президенту России в случае своей победы, передает... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T12:33+0300
2024-11-04T12:33+0300
политика
украина
россия
дональд трамп
переговоры
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США Дональд Трамп может поставить ультиматум президенту России в случае своей победы, передает издание The Hill."Если Трамп победит, он сможет добиться мира, поставив ультиматум каждой из сторон", - рассказали авторы статьи. Так, Трамп может принудить главу киевского режима Владимира Зеленского к участию в мирных переговорах путем сокращения поддержки Украины. России же, по мнению издания, республиканец может пригрозить экономической войной.При этом, заключили авторы, такой сценарий может стать эффективным.
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украина, россия, дональд трамп, переговоры
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, Дональд Трамп, переговоры
12:33 04.11.2024
 
СМИ выяснили, какой ультиматум Трамп поставит Путину и Зеленскому

Hill: Трамп может закончить конфликт на Украине ультиматумом Путину и Зеленскому

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США Дональд Трамп может поставить ультиматум президенту России в случае своей победы, передает издание The Hill.
"Если Трамп победит, он сможет добиться мира, поставив ультиматум каждой из сторон", - рассказали авторы статьи. Так, Трамп может принудить главу киевского режима Владимира Зеленского к участию в мирных переговорах путем сокращения поддержки Украины. России же, по мнению издания, республиканец может пригрозить экономической войной.
При этом, заключили авторы, такой сценарий может стать эффективным.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
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ПолитикаУКРАИНАРОССИЯДональд Трамппереговоры
 
 
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