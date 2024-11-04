https://1prime.ru/20241104/krizis-852564272.html

Готовьтесь к обесцениванию денег: вызовы 2025 года уже на пороге

Готовьтесь к обесцениванию денег: вызовы 2025 года уже на пороге - 04.11.2024, ПРАЙМ

Готовьтесь к обесцениванию денег: вызовы 2025 года уже на пороге

Многие аналитики пророчат россиянам финансовую нестабильность в 2025 году – дескать, экономика замедляется, рубль нестабилен, турбулентность во всех сферах... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T04:04+0300

2024-11-04T04:04+0300

2024-11-04T04:04+0300

статья

экономика рф

курсы валют

кризис

замедление роста

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/05/841470565_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_0c597f487adc3441970554df30163132.jpg

МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ, Олег Обухов. Многие аналитики пророчат россиянам финансовую нестабильность в 2025 году – дескать, экономика замедляется, рубль нестабилен, турбулентность во всех сферах растет. Как минимизировать риски и, возможно, извлечь выгоду из кризиса, читайте в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГрамотное финансовое планированиеВсе ходят в магазины, и не без досады отмечают, что цены взяли разбег, не дожидаясь Нового года. А что же будет дальше, когда придется закупаться к праздничному столу, запасаться подарками, скидываться на корпоративы, оплачивать каникулы?.. Придется, говорят экономисты, "включать" прижимистость – становится более расчетливым. Если к планированию семейного бюджета подойти разумно, то в зоне доступа останутся наиболее необходимые товары и жизненно важные продукты и услуги. Грамотное финансовое планирование может быть малозаметным, но действенным способом уберечь себя от финансового ненастья, говорит старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Кава Ходжа."В такие периоды разумно придерживаться консервативной финансовой стратегии: создать резервный фонд в размере 3-6 месячных расходов, минимизировать необязательные траты и уделить внимание повышению профессиональной квалификации. Это поможет сохранить финансовую устойчивость даже при неблагоприятном развитии событий. В условиях вероятной экономической турбулентности гражданам России, скорее всего, придется адаптироваться к новым экономическим реалиям. Ключевыми вызовами могут стать волатильность на рынке труда и возможные колебания реальных доходов населения", – полагает экономист.Валюту продаем – золото покупаемВ числе рисков, с которыми могут столкнуться россияне, волатильность курсов валют, которая может повлиять как на стоимость импорта, так и на покупку товаров за границей. Даже небольшие скачки могут значительно изменить стоимость товаров, что сделает их менее доступными для большинства граждан. Поэтому, россиянам нужно быть готовыми, в первую очередь, к обесцениванию денег. Причем, не только рубля, но и доллара с евро, полагает член центрального совета независимого профсоюза "Новый труд" Анатолий Баранов."Золото обновляет исторический максимум. Это показатель растущего спроса (на актив, – ред.) в условиях мировой нестабильности и желания бизнеса сохранить свои активы. Кроме того, это свидетельствует о намерениях граждан перейти в режим сбережения", – рассуждает специалист.Безусловно, структура покупок в целом изменится в пользу повседневных товаров. Однако рынок спроса никуда не денется, хотя и уменьшится, частично уйдя в тень. Малый бизнес вряд ли сильно пострадает: он мобилен и быстро перестроится вслед за рынком. Среднему бизнесу придется сложнее. Скажем, перестроить мебельную фабрику под шитье мягких игрушек без потерь не получится. Дорогие товары и те, без которых можно обойтись, будут покупать меньше. Это – мебель, предметы интерьера, автомобили, брендовая одежда и обувьПредпосылкой снижения уровня доходов и покупательной способности могут быть также подросшие обязательные платежи по счетам ЖКХ. Помимо увеличения тарифов, рост стоимости услуг провоцирует кадровый голод. "При этом нехватка рабочих рук в стране усиливается, в том числе, из-за ужесточения миграционной политики. Например, мэрия Москвы называла цифру – миллион незаполненных рабочих вакансий", – добавил Баранов.Палочка выручалочка – русское "впрок"В основной массе своей, россиянам, в общем-то уже не привыкать, заранее готовиться к негативным экономическим изменениям. Опыт, начиная с 1990-х годов, подсказывает, что адаптироваться к новым реалиям помогает тактика "про запас". И когда есть опасения, что что-то назревает, поведение потребителей начинает меняться в сторону рационального выбора товаров и накоплений, рассказывает кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве России Денис Жильцов."Ощущая грядущее повышение цен на товары, потребительский рынок реагирует по-разному – в зависимости от конкретных условий. Допустим, в настоящее время, скорее всего, население закупает впрок то, что пригодится ему весной – товары для ремонта, автомобильные запчасти, летнюю резину, демисезонную обувь и одежду, весенне-летний спортинвентарь… Наверняка еще до Нового года повысятся продажи бытовой техники и мебели – также впрок. Потом население возьмет паузу и будет копить деньги, откладывая их в кубышку, а не на депозите, скорее всего, приобретая валюту. Единственное, на чем экономить граждане не привыкли, так это на отпуске, услугах для профилактики здоровья (медицина и фитнес), и на таком досуге как кафе, музеи и театры", – уточнил эксперт.Вместе с тем, экономические циклы – это нормальное явление, продолжает Ходжа. Ведь текущая ситуация может создать не только риски, но и новые возможности как для граждан, так и для бизнеса. В частности, для предпринимателей такие изменения означают необходимость адаптации к новым потребительским паттернам (моделям, схемам, – ред.), то есть, потребуется оптимизация издержек, пересмотра ассортимента товаров и услуг, а также форматов работы с клиентами. Ключевым фактором в этом случае становится способность вовремя сориентироваться в меняющихся условиях. В противном случае, промедление может грозить бизнесу резким спадом.Ориентируясь на прогнозы, сам не плошайНесмотря на то, что прогнозы по российской экономике сейчас представляются экономистам не очень радужными, говорить о заметных признаках ее замедления преждевременно, считает научный сотрудник лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Еремкин.Он напомнил, что положительное сальдо между объемом производства и спросом продолжает сохраняться. Загрузка производственных мощностей на предприятиях ряда секторов, таких как строительство и обрабатывающая промышленность, достигает рекордных уровней. Высокая инвестиционная активность бизнеса, который использует как собственные ресурсы (некоторые крупные российские компании сообщают о значительных прибылях), так и привлеченные средства, также не свидетельствует об охлаждении экономики."Есть определенные признаки того, что российская экономика стабилизируется. Согласно расчетам на основе данных Росстата, норма сбережений населения выросла во втором квартале 2025 года до 8,49 процента от располагаемых доходов (рост на 3,45 процента по сравнению с первым кварталом 2024 года), и ожидается ее дальнейшее увеличение благодаря росту популярности банковских вкладов. Кроме того, текущая статистика показывает некоторое снижение темпов инфляции. Хотя устойчивость этой тенденции пока остается под вопросом", – отмечает экономист.Сейчас однозначно можно говорить лишь о том, что происходит адаптация конъюнктуры рынка. Бизнес прощупывает ситуацию как внутри, так и извне. Население присматривается к тому, как часто переписываются ценники и в какую сторону – снижения или повышения. Шансы на то, что ситуация вернется к относительной норме еще остаются. Из чего можно сделать предположительный вывод: глобальных социальных потрясений ждать всё-таки не стоит. Тем более, исторический опыт показывает, что российское общество обладает хорошим запасом устойчивости в периоды экономических вызовов.Социальное спокойствие во многом будет зависеть и от того, подчеркивают аналитики, насколько эффективными будут меры господдержки как наиболее уязвимых слоев населения, так и малого бизнеса. Однако, россиянам в преддверии возможного замедления экономики и самим имеет смысл проявить креативность, защищая себя от турбулентности. Ведь кризис – это, в том числе и катализатор перемен к лучшему. Было бы желание.

https://1prime.ru/20241030/krizis-852430437.html

https://1prime.ru/20240829/krizis-851200522.html

https://1prime.ru/20241030/vvp-852514880.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

экономика рф, курсы валют, кризис, замедление роста