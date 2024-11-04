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Демократы пойдут на любую ложь, чтобы выиграть выборы в США, считает Маск - 04.11.2024, ПРАЙМ
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Демократы пойдут на любую ложь, чтобы выиграть выборы в США, считает Маск
Демократы пойдут на любую ложь, чтобы выиграть выборы в США, считает Маск - 04.11.2024, ПРАЙМ
Демократы пойдут на любую ложь, чтобы выиграть выборы в США, считает Маск
Демократическая партия США способна пойти на любую ложь для победы в президентских выборах, считает американский бизнесмен Илон Маск. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T22:03+0300
2024-11-04T22:04+0300
выборы в сша
сша
выборы в сша
илон маск
демократическая партия сша
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Демократическая партия США способна пойти на любую ложь для победы в президентских выборах, считает американский бизнесмен Илон Маск."Демократы скажут любую ложь, чтобы выиграть выборы", — написал он в соцсети X. С годами предприниматель становится все более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. Ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию. Однако со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в нынешнем году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии, а также основал политический комитет America PAC для поддержки Дональда Трампа. Выборы президента США намечены на 5 ноября. От Демократической партии на них представлена вице-президент Камала Харрис, от Республиканской — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
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сша, выборы в сша, илон маск, демократическая партия сша
Выборы в США, США, выборы в США, Илон Маск, Демократическая партия США
22:03 04.11.2024 (обновлено: 22:04 04.11.2024)
 
Демократы пойдут на любую ложь, чтобы выиграть выборы в США, считает Маск

Маск: демократы пойдут на любую ложь, чтобы выиграть президентские выборы в США

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИлон Маск
Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Демократическая партия США способна пойти на любую ложь для победы в президентских выборах, считает американский бизнесмен Илон Маск.
"Демократы скажут любую ложь, чтобы выиграть выборы", — написал он в соцсети X.
С годами предприниматель становится все более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. Ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию. Однако со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в нынешнем году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии, а также основал политический комитет America PAC для поддержки Дональда Трампа.
Выборы президента США намечены на 5 ноября. От Демократической партии на них представлена вице-президент Камала Харрис, от Республиканской — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
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Выборы в СШАСШАвыборы в СШАИлон МаскДемократическая партия США
 
 
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