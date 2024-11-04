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Демократы пойдут на любую ложь, чтобы выиграть выборы в США, считает Маск

Демократы пойдут на любую ложь, чтобы выиграть выборы в США, считает Маск - 04.11.2024, ПРАЙМ

Демократы пойдут на любую ложь, чтобы выиграть выборы в США, считает Маск

Демократическая партия США способна пойти на любую ложь для победы в президентских выборах, считает американский бизнесмен Илон Маск. | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T22:03+0300

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выборы в сша

сша

выборы в сша

илон маск

демократическая партия сша

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Демократическая партия США способна пойти на любую ложь для победы в президентских выборах, считает американский бизнесмен Илон Маск."Демократы скажут любую ложь, чтобы выиграть выборы", — написал он в соцсети X. С годами предприниматель становится все более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. Ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию. Однако со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в нынешнем году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии, а также основал политический комитет America PAC для поддержки Дональда Трампа. Выборы президента США намечены на 5 ноября. От Демократической партии на них представлена вице-президент Камала Харрис, от Республиканской — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

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сша, выборы в сша, илон маск, демократическая партия сша