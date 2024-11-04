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Почему дорожает сливочное масло и будет ли оно дешеветь - 04.11.2024, ПРАЙМ
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Почему дорожает сливочное масло и будет ли оно дешеветь
Почему дорожает сливочное масло и будет ли оно дешеветь - 04.11.2024, ПРАЙМ
Почему дорожает сливочное масло и будет ли оно дешеветь
С начала года сливочное масло подорожало почти на четверть. На фоне такого взлета цен в магазинах стали все чаще воровать этот продукт. Стоит ли рассчитывать на | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T02:02+0300
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масло
цены на продукты в россии
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. С начала года сливочное масло подорожало почти на четверть. На фоне такого взлета цен в магазинах стали все чаще воровать этот продукт. Стоит ли рассчитывать на то, что масло вскоре подешевеет, рассказала агентству "Прайм" Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова.По ее словам, есть несколько причин, по которым сливочное масло дорожает. Во-первых, его производство является одним из самых дорогих технологических процессов в молочной промышленности, в том числе из-за использования большого объема молока на одну единицу продукции."Производство молочной продукции в России в рамках программы импортозамещения не восстановлено до необходимых масштабов: собственными ресурсами мы покрываем порядка 75 процентов всего спроса на этом рынке", - объяснила экономист.Во-вторых, сам молочный бизнес является дорогостоящим и окупится через 7-10 лет после первых вложений."Учитывая текущие реалии, включая высокую ключевую ставку, дорогое оборудование, желающих заниматься этим не так много", - говорит Новикова.В-третьих, необходима поставка кормов для скота, а ключевым центром производства и поставок кормов являются черноземные районы России, включая Белгород, Курск, Липецк. В сложившейся ситуации поставки из этих регионов ограничены - и это тоже влияет на конечное производство молочной продукции. Все эти факторы отражаются на конечной стоимости молочной продукции, а главное, сливочного масла.Тем не менее, после роста цен на масло, эксперт ожидает "установление равновесной цены ниже максимальных показателей". Это должно произойти за счет увеличения импорта сливочного масла из Индии, Турции и Ирана “в краткосрочный период времени”.
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масло, цены на продукты в россии
масло, цены на продукты в России
02:02 04.11.2024
 
Почему дорожает сливочное масло и будет ли оно дешеветь

Экономист Новикова: сливочное масло начнет дешеветь по мере увеличения импорта

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПосетитель в супермаркете
Посетитель в супермаркете - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. С начала года сливочное масло подорожало почти на четверть. На фоне такого взлета цен в магазинах стали все чаще воровать этот продукт. Стоит ли рассчитывать на то, что масло вскоре подешевеет, рассказала агентству "Прайм" Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова.
По ее словам, есть несколько причин, по которым сливочное масло дорожает. Во-первых, его производство является одним из самых дорогих технологических процессов в молочной промышленности, в том числе из-за использования большого объема молока на одну единицу продукции.
"Производство молочной продукции в России в рамках программы импортозамещения не восстановлено до необходимых масштабов: собственными ресурсами мы покрываем порядка 75 процентов всего спроса на этом рынке", - объяснила экономист.
Во-вторых, сам молочный бизнес является дорогостоящим и окупится через 7-10 лет после первых вложений.
"Учитывая текущие реалии, включая высокую ключевую ставку, дорогое оборудование, желающих заниматься этим не так много", - говорит Новикова.
В-третьих, необходима поставка кормов для скота, а ключевым центром производства и поставок кормов являются черноземные районы России, включая Белгород, Курск, Липецк. В сложившейся ситуации поставки из этих регионов ограничены - и это тоже влияет на конечное производство молочной продукции. Все эти факторы отражаются на конечной стоимости молочной продукции, а главное, сливочного масла.
Тем не менее, после роста цен на масло, эксперт ожидает "установление равновесной цены ниже максимальных показателей". Это должно произойти за счет увеличения импорта сливочного масла из Индии, Турции и Ирана “в краткосрочный период времени”.
#Выработка сливочного масла - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
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