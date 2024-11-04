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В ОАЭ назвали три главных мегатренда в энергетике
В ОАЭ назвали три главных мегатренда в энергетике - 04.11.2024, ПРАЙМ
В ОАЭ назвали три главных мегатренда в энергетике
Тремя "мегатрендами" в мировой энергетике станут "подъем глобального Юга", трансформация энергосистем и развитие искусственного интеллекта, считает министр... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T12:10+0300
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АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. Тремя "мегатрендами" в мировой энергетике станут "подъем глобального Юга", трансформация энергосистем и развитие искусственного интеллекта, считает министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Аль-Джабер. "Во-первых, подъем "глобального Юга" и развивающихся рынков. Во-вторых, трансформация энергетических систем... И в-третьих, рост искусственного интеллекта. Эти три мегатенденции представляют мегавозможности, которые требуют мегарешений", - сказал он в ходе международной энергетической конференции ADIPEC-2024 в Абу-Даби, говоря о перспективах мирового энергетического рынка. Говоря о первых "мегатрендах", министр отметил, что к 2050 году на Земле прибавится 1,7 миллиарда человек, в основном на "глобальном Юге", и в результате должны измениться и вырасти энергетические рынки, преобразоваться инвестиции. "Ветряная и солнечная энергия вырастут в семь раз. СПГ вырастет как минимум на 65%. Нефть будет по-прежнему использоваться в качестве топлива и в качестве сырья для многих основных продуктов. И по мере того, как мир будет становиться все более урбанизированным, спрос на электроэнергию удвоится", - сказал министр. Кроме того, одним из крупнейших создателей спроса будет искусственный интеллект. Министр привел в пример ChatGPT, один запрос которому требуется в 10 раз больше энергии, чем для поиска в Google. ADIPEC – крупнейшая в мире энергетическая выставка и конференция. В 2024 году проходит с 4 по 7 ноября в Абу-Даби.
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оаэ, тренды
В ОАЭ назвали три главных мегатренда в энергетике
Министр ОАЭ назвал искусственный интеллект одним из будущих мегатрендов в энергетике
АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. Тремя "мегатрендами" в мировой энергетике станут "подъем глобального Юга", трансформация энергосистем и развитие искусственного интеллекта, считает министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Аль-Джабер.
"Во-первых, подъем "глобального Юга" и развивающихся рынков. Во-вторых, трансформация энергетических систем... И в-третьих, рост искусственного интеллекта. Эти три мегатенденции представляют мегавозможности, которые требуют мегарешений", - сказал он в ходе международной энергетической конференции ADIPEC-2024 в Абу-Даби, говоря о перспективах мирового энергетического рынка.
Говоря о первых "мегатрендах", министр отметил, что к 2050 году на Земле прибавится 1,7 миллиарда человек, в основном на "глобальном Юге", и в результате должны измениться и вырасти энергетические рынки, преобразоваться инвестиции.
"Ветряная и солнечная энергия вырастут в семь раз. СПГ вырастет как минимум на 65%. Нефть будет по-прежнему использоваться в качестве топлива и в качестве сырья для многих основных продуктов. И по мере того, как мир будет становиться все более урбанизированным, спрос на электроэнергию удвоится", - сказал министр.
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Кроме того, одним из крупнейших создателей спроса будет искусственный интеллект. Министр привел в пример ChatGPT, один запрос которому требуется в 10 раз больше энергии, чем для поиска в Google.
ADIPEC – крупнейшая в мире энергетическая выставка и конференция. В 2024 году проходит с 4 по 7 ноября в Абу-Даби.