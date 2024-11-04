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Производители микросхем в США ищут замену поставщикам из Китая, пишут СМИ
Производители микросхем в США ищут замену поставщикам из Китая, пишут СМИ - 04.11.2024, ПРАЙМ
Производители микросхем в США ищут замену поставщикам из Китая, пишут СМИ
Американские производители микросхем обратились к своим поставщикам с призывом исключить любые китайские компании из цепи поставок и найти им альтернативы, под... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T18:54+0300
2024-11-04T18:54+0300
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Американские производители микросхем обратились к своим поставщикам с призывом исключить любые китайские компании из цепи поставок и найти им альтернативы, под ограничения также попадает присутствие в компаниях китайских инвесторов и акционеров, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Производители микросхем говорят поставщикам, что им нужно найти альтернативы определенным компонентам, полученным из Китая, иначе они рискуют потерять статус поставщика", - пишет издание. Отмечается, что среди прочих ограничения вводят компании из Кремниевой долины Applied Materials AMAT и Lam Research - одни из крупнейших в мире производителей оборудования, используемого в производстве микропроцессоров. По словам источников, поставщикам также сообщили, что у них не может быть китайских инвесторов или акционеров. Руководители отрасли уже заявили изданию, что такие шаги, скорее всего, приведут к росту затрат, поскольку будет непросто найти аналоги не из Китая по схожим ценам. В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства передовых микросхем компаниям, расположенным в Китае. Годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Эти правила изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.
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сша, китай, поставщики, микросхемы, производство микросхем
Экономика, США, КИТАЙ, поставщики, микросхемы, производство микросхем
Производители микросхем в США ищут замену поставщикам из Китая, пишут СМИ
WSJ: производители микросхем в США исключают поставщиков из КНР из цепи поставок
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Американские производители микросхем обратились к своим поставщикам с призывом исключить любые китайские компании из цепи поставок и найти им альтернативы, под ограничения также попадает присутствие в компаниях китайских инвесторов и акционеров, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Производители микросхем говорят поставщикам, что им нужно найти альтернативы определенным компонентам, полученным из Китая, иначе они рискуют потерять статус поставщика", - пишет издание.
Отмечается, что среди прочих ограничения вводят компании из Кремниевой долины Applied Materials AMAT и Lam Research - одни из крупнейших в мире производителей оборудования, используемого в производстве микропроцессоров.
По словам источников, поставщикам также сообщили, что у них не может быть китайских инвесторов или акционеров.
Руководители отрасли уже заявили изданию, что такие шаги, скорее всего, приведут к росту затрат, поскольку будет непросто найти аналоги не из Китая по схожим ценам.
В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства передовых микросхем компаниям, расположенным в Китае. Годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Эти правила изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.
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