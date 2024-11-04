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"Можайский кондитерский дом" приостановил продажу продукции
"Можайский кондитерский дом" приостановил продажу продукции - 04.11.2024, ПРАЙМ
"Можайский кондитерский дом" приостановил продажу продукции
"Можайский кондитерский дом" (МКД) начал проверку информации об антисанитарии на производстве и временно приостановил продажу своей продукции, сообщил РИА... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T23:08+0300
2024-11-04T23:08+0300
2024-11-04T23:18+0300
россия
кондитерские изделия
проверка
продукция
продукты питания
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. "Можайский кондитерский дом" (МКД) начал проверку информации об антисанитарии на производстве и временно приостановил продажу своей продукции, сообщил РИА Новости генеральный директор МКД Сергей Сурмач. "Можайский кондитерский дом" в сотрудничестве с партнерами из ритейла приступили к проверке информации <…>, касающейся антисанитарных условий на нашем производственном объекте. С целью обеспечения максимальной прозрачности и безопасности для наших потребителей, мы временно приостановили продажи наших продуктов", - заявил Сурмач. Он добавил, что МКД уже передал партнерам из ритейла отчетные документы предыдущих проверок санитарно-эпидемиологической службы и предоставил видеоматериалы, документирующие состояние производства. Гендиректор отметил, что официальные представители Роспотребнадзора оперативно взяли пробы с производства и провели срочную выездную проверку, о результатах которой будет сообщено дополнительно. "По результатам внутренней проверки есть подозрения недобросовестных действий от конкурентной организации. Мы уже приняли соответствующие меры и продолжаем проведение полного расследования данного инцидента", - добавил Сурмач. Он подчеркнул, что по завершению официального расследования и получения заключений государственных органов, юридический департамент "Можайского кондитерского дома" "примет необходимые меры для опровержения ложной информации и защиты нашей деловой репутации". "Также будут предприняты оперативные действия по взысканию полного материального ущерба с лиц, причастных к распространению данной информации", - отметил гендиректор. В конце октября в Telegram-каналах стала появляться информация о жалобах сотрудников "Можайского кондитерского дома" на антисанитарию. После "Перекресток" и "Вкусвилл" сообщили РИА Новости, что приостановили поставки продукции от этого поставщика и сняли товары с полок. Прокуратура заявила, что проверит условия изготовления продукции в МКД на фоне сообщений об антисанитарии. В свою очередь, Сурмач рассказал агентству, что кадры в соцсетях, показывающие антисанитарию, являются фейковыми и могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией. Позднее Роспотребнадзор направил официальное письмо в редакцию интернет-ресурса, опубликовавшего данные об антисанитарии предположительно в "Можайском кондитерском доме", с требованием предоставить документы, подтверждающие эту информацию.
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россия, кондитерские изделия, проверка, продукция, продукты питания
РОССИЯ, кондитерские изделия, проверка, продукция, продукты питания
"Можайский кондитерский дом" приостановил продажу продукции
Глава МКД Сурмач: предприятие начало проверку и приостановило продажу продукции
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. "Можайский кондитерский дом" (МКД) начал проверку информации об антисанитарии на производстве и временно приостановил продажу своей продукции, сообщил РИА Новости генеральный директор МКД Сергей Сурмач.
"Можайский кондитерский дом" в сотрудничестве с партнерами из ритейла приступили к проверке информации <…>, касающейся антисанитарных условий на нашем производственном объекте. С целью обеспечения максимальной прозрачности и безопасности для наших потребителей, мы временно приостановили продажи наших продуктов", - заявил Сурмач.
Он добавил, что МКД уже передал партнерам из ритейла отчетные документы предыдущих проверок санитарно-эпидемиологической службы и предоставил видеоматериалы, документирующие состояние производства. Гендиректор отметил, что официальные представители Роспотребнадзора оперативно взяли пробы с производства и провели срочную выездную проверку, о результатах которой будет сообщено дополнительно.
"По результатам внутренней проверки есть подозрения недобросовестных действий от конкурентной организации. Мы уже приняли соответствующие меры и продолжаем проведение полного расследования данного инцидента", - добавил Сурмач.
Он подчеркнул, что по завершению официального расследования и получения заключений государственных органов, юридический департамент "Можайского кондитерского дома" "примет необходимые меры для опровержения ложной информации и защиты нашей деловой репутации".
"Также будут предприняты оперативные действия по взысканию полного материального ущерба с лиц, причастных к распространению данной информации", - отметил гендиректор.
В конце октября в Telegram-каналах стала появляться информация о жалобах сотрудников "Можайского кондитерского дома" на антисанитарию. После "Перекресток" и "Вкусвилл" сообщили РИА Новости, что приостановили поставки продукции от этого поставщика и сняли товары с полок. Прокуратура заявила, что проверит условия изготовления продукции в МКД на фоне сообщений об антисанитарии.
В свою очередь, Сурмач рассказал агентству, что кадры в соцсетях, показывающие антисанитарию, являются фейковыми и могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией.
Позднее Роспотребнадзор направил официальное письмо в редакцию интернет-ресурса, опубликовавшего данные об антисанитарии предположительно в "Можайском кондитерском доме", с требованием предоставить документы, подтверждающие эту информацию.