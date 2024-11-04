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"Мошенничество ЕС": во Франции нашли след США на выборах в Молдавии - 04.11.2024, ПРАЙМ
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"Мошенничество ЕС": во Франции нашли след США на выборах в Молдавии
"Мошенничество ЕС": во Франции нашли след США на выборах в Молдавии - 04.11.2024, ПРАЙМ
"Мошенничество ЕС": во Франции нашли след США на выборах в Молдавии
Прозападный президент Молдавии Майя Санду была "переизбрана" Вашингтоном и Брюсселем, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T14:18+0300
2024-11-04T14:18+0300
политика
сша
ес
молдавия
майя санду
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ПАРИЖ, 4 ноя – ПРАЙМ. Прозападный президент Молдавии Майя Санду была "переизбрана" Вашингтоном и Брюсселем, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Как это все подозрительно! Уходящий президент Молдавии, проевропейский и пронатовский, был "переизбран" исключительно благодаря голосам молдаван за рубежом: она проиграла своему сопернику в Молдавии", - возмутился политик в социальной сети Х. Он также подчеркнул, что схожая ситуация сложилась и с референдумом о присоединении страны к Евросоюзу.Политик назвал выборы "мошенничеством ЕС". Он также добавил, что победа Майи Санду стала возможна благодаря большому количеству голосов, которые нельзя проверить.
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сша, ес, молдавия, майя санду
Политика, США, ЕС, МОЛДАВИЯ, Майя Санду
14:18 04.11.2024
 
"Мошенничество ЕС": во Франции нашли след США на выборах в Молдавии

Филиппо: Санду "переизбрана" Вашингтоном и Брюсселем

© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescuФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescu
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ПАРИЖ, 4 ноя – ПРАЙМ. Прозападный президент Молдавии Майя Санду была "переизбрана" Вашингтоном и Брюсселем, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Как это все подозрительно! Уходящий президент Молдавии, проевропейский и пронатовский, был "переизбран" исключительно благодаря голосам молдаван за рубежом: она проиграла своему сопернику в Молдавии", - возмутился политик в социальной сети Х. Он также подчеркнул, что схожая ситуация сложилась и с референдумом о присоединении страны к Евросоюзу.
Политик назвал выборы "мошенничеством ЕС". Он также добавил, что победа Майи Санду стала возможна благодаря большому количеству голосов, которые нельзя проверить.
Президент Молдавии Майя Санду
Санду лидирует на выборах главы Молдавии, набрав более 55 процентов голосов
08:22
 
ПолитикаСШАЕСМОЛДАВИЯМайя Санду
 
 
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