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"Мошенничество ЕС": во Франции нашли след США на выборах в Молдавии
"Мошенничество ЕС": во Франции нашли след США на выборах в Молдавии - 04.11.2024, ПРАЙМ
"Мошенничество ЕС": во Франции нашли след США на выборах в Молдавии
Прозападный президент Молдавии Майя Санду была "переизбрана" Вашингтоном и Брюсселем, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T14:18+0300
2024-11-04T14:18+0300
2024-11-04T14:18+0300
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ПАРИЖ, 4 ноя – ПРАЙМ. Прозападный президент Молдавии Майя Санду была "переизбрана" Вашингтоном и Брюсселем, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Как это все подозрительно! Уходящий президент Молдавии, проевропейский и пронатовский, был "переизбран" исключительно благодаря голосам молдаван за рубежом: она проиграла своему сопернику в Молдавии", - возмутился политик в социальной сети Х. Он также подчеркнул, что схожая ситуация сложилась и с референдумом о присоединении страны к Евросоюзу.Политик назвал выборы "мошенничеством ЕС". Он также добавил, что победа Майи Санду стала возможна благодаря большому количеству голосов, которые нельзя проверить.
https://1prime.ru/20241104/vybory-852581954.html
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сша, ес, молдавия, майя санду
Политика, США, ЕС, МОЛДАВИЯ, Майя Санду
"Мошенничество ЕС": во Франции нашли след США на выборах в Молдавии
Филиппо: Санду "переизбрана" Вашингтоном и Брюсселем
ПАРИЖ, 4 ноя – ПРАЙМ. Прозападный президент Молдавии Майя Санду была "переизбрана" Вашингтоном и Брюсселем, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Как это все подозрительно! Уходящий президент Молдавии, проевропейский и пронатовский, был "переизбран" исключительно благодаря голосам молдаван за рубежом: она проиграла своему сопернику в Молдавии", - возмутился политик в социальной сети Х. Он также подчеркнул, что схожая ситуация сложилась и с референдумом о присоединении страны к Евросоюзу.
Политик назвал выборы "мошенничеством ЕС". Он также добавил, что победа Майи Санду стала возможна благодаря большому количеству голосов, которые нельзя проверить.
Санду лидирует на выборах главы Молдавии, набрав более 55 процентов голосов