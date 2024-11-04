https://1prime.ru/20241104/moldaviya-852588844.html

"Мошенничество ЕС": во Франции нашли след США на выборах в Молдавии

"Мошенничество ЕС": во Франции нашли след США на выборах в Молдавии - 04.11.2024, ПРАЙМ

"Мошенничество ЕС": во Франции нашли след США на выборах в Молдавии

Прозападный президент Молдавии Майя Санду была "переизбрана" Вашингтоном и Брюсселем, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T14:18+0300

2024-11-04T14:18+0300

2024-11-04T14:18+0300

политика

сша

ес

молдавия

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ПАРИЖ, 4 ноя – ПРАЙМ. Прозападный президент Молдавии Майя Санду была "переизбрана" Вашингтоном и Брюсселем, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Как это все подозрительно! Уходящий президент Молдавии, проевропейский и пронатовский, был "переизбран" исключительно благодаря голосам молдаван за рубежом: она проиграла своему сопернику в Молдавии", - возмутился политик в социальной сети Х. Он также подчеркнул, что схожая ситуация сложилась и с референдумом о присоединении страны к Евросоюзу.Политик назвал выборы "мошенничеством ЕС". Он также добавил, что победа Майи Санду стала возможна благодаря большому количеству голосов, которые нельзя проверить.

https://1prime.ru/20241104/vybory-852581954.html

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сша, ес, молдавия, майя санду