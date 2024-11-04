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В Госдуме допустили полный отказ от чеканки мелких монет в России - 04.11.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме допустили полный отказ от чеканки мелких монет в России
В Госдуме допустили полный отказ от чеканки мелких монет в России - 04.11.2024, ПРАЙМ
В Госдуме допустили полный отказ от чеканки мелких монет в России
Мелкие монеты в России не пользуются большим спросом у населения, поэтому стоит подумать о целесообразности их выпуска, подчеркнул РИА Новости глава комитета... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T08:28+0300
2024-11-04T08:28+0300
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Мелкие монеты в России не пользуются большим спросом у населения, поэтому стоит подумать о целесообразности их выпуска, подчеркнул РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Весной прошлого года Банк России анонсировал печать пятирублевых купюр в связи с затратностью чеканки монет того же номинала. При этом купюры дополнительно покрываются защитным лаком, что увеличивает срок их службы. "Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу", - объяснил депутат, отметив, что подход Центробанка является верным. Он также отметил, что реформы, девальвации и иные изменения не предвидятся, поскольку валюта остается стабильной.По данным Банка России, по состоянию на 1 октября в обороте находится 72,8 миллиарда монет.
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рубль, госдума, монеты
рубль, Госдума, монеты
08:28 04.11.2024
 
В Госдуме допустили полный отказ от чеканки мелких монет в России

Аксаков: мелкие монеты в России особо не пользуются спросом у населения

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Мелкие монеты в России не пользуются большим спросом у населения, поэтому стоит подумать о целесообразности их выпуска, подчеркнул РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Весной прошлого года Банк России анонсировал печать пятирублевых купюр в связи с затратностью чеканки монет того же номинала. При этом купюры дополнительно покрываются защитным лаком, что увеличивает срок их службы.
"Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу", - объяснил депутат, отметив, что подход Центробанка является верным.
Он также отметил, что реформы, девальвации и иные изменения не предвидятся, поскольку валюта остается стабильной.
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По данным Банка России, по состоянию на 1 октября в обороте находится 72,8 миллиарда монет.
 
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