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В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов

В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов - 04.11.2024, ПРАЙМ

В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов

В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов до улучшения погодных условий. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы в Telegram-канале. | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T14:20+0300

2024-11-04T14:20+0300

2024-11-04T14:20+0300

россия

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аренда самокатов

велосипеды

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов до улучшения погодных условий. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы в Telegram-канале. Отмечается, что поездки в дождь, снег и гололед могут быть небезопасными, но с возвращением плюсовой температуры сервисы аренды продолжат работу. Владельцам личных самокатов и велосипедов Дептранс также порекомендовал отказаться от поездок на время и пользоваться городским транспортом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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