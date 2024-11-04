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В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов - 04.11.2024, ПРАЙМ
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В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов
В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов - 04.11.2024, ПРАЙМ
В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов
В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов до улучшения погодных условий. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы в Telegram-канале. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T14:20+0300
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россия
москва
аренда самокатов
велосипеды
непогода
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов до улучшения погодных условий. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы в Telegram-канале. Отмечается, что поездки в дождь, снег и гололед могут быть небезопасными, но с возвращением плюсовой температуры сервисы аренды продолжат работу. Владельцам личных самокатов и велосипедов Дептранс также порекомендовал отказаться от поездок на время и пользоваться городским транспортом.
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россия, москва, аренда самокатов, велосипеды, непогода
РОССИЯ, МОСКВА, аренда самокатов, велосипеды, непогода
14:20 04.11.2024
 
В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов

В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов до улучшения погоды

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭлектросамокаты в Москве
Электросамокаты в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов до улучшения погодных условий. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
Отмечается, что поездки в дождь, снег и гололед могут быть небезопасными, но с возвращением плюсовой температуры сервисы аренды продолжат работу.
Владельцам личных самокатов и велосипедов Дептранс также порекомендовал отказаться от поездок на время и пользоваться городским транспортом.
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РОССИЯМОСКВАаренда самокатоввелосипедынепогода
 
 
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