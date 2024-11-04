https://1prime.ru/20241104/nalog-852592679.html
Назван регион с самой высокой налоговой нагрузкой
Назван регион с самой высокой налоговой нагрузкой - 04.11.2024, ПРАЙМ
Назван регион с самой высокой налоговой нагрузкой
Ханты-Мансийский автономный округ является регионом с самой большой налоговой нагрузкой, выяснили аналитики Федеральной налоговой службы. Данные приводит... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T17:48+0300
2024-11-04T17:48+0300
2024-11-04T17:48+0300
экономика
налог
регионы россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84270/95/842709587_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_783937e8a4fb1c75b81f58290a435145.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Ханты-Мансийский автономный округ является регионом с самой большой налоговой нагрузкой, выяснили аналитики Федеральной налоговой службы. Данные приводит издание "РБК".Так, уровень нагрузки в регионе составил 56,64% валового регионального продукта. За ним следуют Республика Коми с 52,15% ВРП и Ямало-Ненецкий автономный округ с 46,79% ВРП.При этом, отмечает ФНС, самая низкая долговая нагрузка пришлась на Дагестан, Чукотку и Чечню с 6,08%, 6,99%, 7,67% соответственно.
https://1prime.ru/20241104/stavka-852591787.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84270/95/842709587_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_cf5c83fde28257782c5a4b6be12eae0e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
налог, регионы россии
Экономика, НАЛОГ, регионы России
Назван регион с самой высокой налоговой нагрузкой
Ханты-Мансийский округ стал регионом с самой высокой налоговой нагрузкой
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ.
Ханты-Мансийский автономный округ является регионом с самой большой налоговой нагрузкой, выяснили аналитики Федеральной налоговой службы. Данные приводит издание "РБК
".
Так, уровень нагрузки в регионе составил 56,64% валового регионального продукта. За ним следуют Республика Коми с 52,15% ВРП и Ямало-Ненецкий автономный округ с 46,79% ВРП.
При этом, отмечает ФНС, самая низкая долговая нагрузка пришлась на Дагестан, Чукотку и Чечню с 6,08%, 6,99%, 7,67% соответственно.
Эксперты раскрыли, когда Банк России начнет снижать ключевую ставку