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Назван регион с самой высокой налоговой нагрузкой - 04.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Назван регион с самой высокой налоговой нагрузкой
Назван регион с самой высокой налоговой нагрузкой - 04.11.2024, ПРАЙМ
Назван регион с самой высокой налоговой нагрузкой
Ханты-Мансийский автономный округ является регионом с самой большой налоговой нагрузкой, выяснили аналитики Федеральной налоговой службы. Данные приводит... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T17:48+0300
2024-11-04T17:48+0300
экономика
налог
регионы россии
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Ханты-Мансийский автономный округ является регионом с самой большой налоговой нагрузкой, выяснили аналитики Федеральной налоговой службы. Данные приводит издание "РБК".Так, уровень нагрузки в регионе составил 56,64% валового регионального продукта. За ним следуют Республика Коми с 52,15% ВРП и Ямало-Ненецкий автономный округ с 46,79% ВРП.При этом, отмечает ФНС, самая низкая долговая нагрузка пришлась на Дагестан, Чукотку и Чечню с 6,08%, 6,99%, 7,67% соответственно.
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налог, регионы россии
Экономика, НАЛОГ, регионы России
17:48 04.11.2024
 
Назван регион с самой высокой налоговой нагрузкой

Ханты-Мансийский округ стал регионом с самой высокой налоговой нагрузкой

© РИА Новости . Юрий Кавер | Перейти в медиабанкОлень
Олень - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Юрий Кавер
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Ханты-Мансийский автономный округ является регионом с самой большой налоговой нагрузкой, выяснили аналитики Федеральной налоговой службы. Данные приводит издание "РБК".
Так, уровень нагрузки в регионе составил 56,64% валового регионального продукта. За ним следуют Республика Коми с 52,15% ВРП и Ямало-Ненецкий автономный округ с 46,79% ВРП.
При этом, отмечает ФНС, самая низкая долговая нагрузка пришлась на Дагестан, Чукотку и Чечню с 6,08%, 6,99%, 7,67% соответственно.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
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