https://1prime.ru/20241104/nalog-852592679.html

Назван регион с самой высокой налоговой нагрузкой

Назван регион с самой высокой налоговой нагрузкой - 04.11.2024, ПРАЙМ

Назван регион с самой высокой налоговой нагрузкой

Ханты-Мансийский автономный округ является регионом с самой большой налоговой нагрузкой, выяснили аналитики Федеральной налоговой службы. Данные приводит... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T17:48+0300

2024-11-04T17:48+0300

2024-11-04T17:48+0300

экономика

налог

регионы россии

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Ханты-Мансийский автономный округ является регионом с самой большой налоговой нагрузкой, выяснили аналитики Федеральной налоговой службы. Данные приводит издание "РБК".Так, уровень нагрузки в регионе составил 56,64% валового регионального продукта. За ним следуют Республика Коми с 52,15% ВРП и Ямало-Ненецкий автономный округ с 46,79% ВРП.При этом, отмечает ФНС, самая низкая долговая нагрузка пришлась на Дагестан, Чукотку и Чечню с 6,08%, 6,99%, 7,67% соответственно.

https://1prime.ru/20241104/stavka-852591787.html

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налог, регионы россии