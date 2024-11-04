https://1prime.ru/20241104/nato-852585705.html
Раскрыта главная слабость НАТО
Раскрыта главная слабость НАТО - 04.11.2024, ПРАЙМ
Раскрыта главная слабость НАТО
Североатлантический альянс не может найти компромисс по вопросу поставок вооружений на Украину, сообщает издание The National Interest. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T13:38+0300
2024-11-04T13:38+0300
2024-11-04T13:38+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Североатлантический альянс не может найти компромисс по вопросу поставок вооружений на Украину, сообщает издание The National Interest."НАТО разделена. Не существует единого мнения о необходимости поставлять оружие Украине", – подчеркнули авторы статьи.Кроме того, отмечается, что страны блока испытывают "маниакальный" страх дальнейшего развития конфликта с Москвой, поскольку ведущие государства не только отказали Зеленскому в ударах западным оружием "вглубь" российских территорий, но и не поддержали его "план победы".
https://1prime.ru/20241104/konflikt-852584221.html
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нато, украина, владимир зеленский
Политика, НАТО, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Раскрыта главная слабость НАТО
The National Interest: НАТО потеряла свое единство