https://1prime.ru/20241104/nato-852585705.html

Раскрыта главная слабость НАТО

Раскрыта главная слабость НАТО - 04.11.2024, ПРАЙМ

Раскрыта главная слабость НАТО

Североатлантический альянс не может найти компромисс по вопросу поставок вооружений на Украину, сообщает издание The National Interest. | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T13:38+0300

2024-11-04T13:38+0300

2024-11-04T13:38+0300

политика

нато

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Североатлантический альянс не может найти компромисс по вопросу поставок вооружений на Украину, сообщает издание The National Interest."НАТО разделена. Не существует единого мнения о необходимости поставлять оружие Украине", – подчеркнули авторы статьи.Кроме того, отмечается, что страны блока испытывают "маниакальный" страх дальнейшего развития конфликта с Москвой, поскольку ведущие государства не только отказали Зеленскому в ударах западным оружием "вглубь" российских территорий, но и не поддержали его "план победы".

https://1prime.ru/20241104/konflikt-852584221.html

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нато, украина, владимир зеленский