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"И месяца не протянут": на Западе оценили возможности НАТО - 04.11.2024, ПРАЙМ
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"И месяца не протянут": на Западе оценили возможности НАТО
"И месяца не протянут": на Западе оценили возможности НАТО - 04.11.2024, ПРАЙМ
"И месяца не протянут": на Западе оценили возможности НАТО
Полномасштабный конфликт между странами-членами Североатлантического альянса с одной стороны и Россией и Китаем с другой, в случае его возникновения, не... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T17:02+0300
2024-11-04T17:02+0300
политика
запад
нато
россия
китай
конфликт
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Полномасштабный конфликт между странами-членами Североатлантического альянса с одной стороны и Россией и Китаем с другой, в случае его возникновения, не продлится и месяца, считает ирландский журналист Чей Боуз. Свое мнение от выразил в соцсети X.Данный пост стал ответом на видео, где англоговорящие военные со словами "Давай убираться отсюда" уезжают при звуках взрывов."Британцы и американцы решили, что лучше избегать встреч с русскими &lt;…&gt; НАТО усвоила одну вещь: в полномасштабном конфликте с Россией и Китаем они и месяца не протянут", — заключил Боуз.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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запад, нато, россия, китай, конфликт
Политика, ЗАПАД, НАТО, РОССИЯ, КИТАЙ, конфликт
17:02 04.11.2024
 
"И месяца не протянут": на Западе оценили возможности НАТО

Боуз: НАТО и месяца не протянет в полномасштабном конфликте с Москвой и Пекином

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой Организации
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Полномасштабный конфликт между странами-членами Североатлантического альянса с одной стороны и Россией и Китаем с другой, в случае его возникновения, не продлится и месяца, считает ирландский журналист Чей Боуз. Свое мнение от выразил в соцсети X.
Данный пост стал ответом на видео, где англоговорящие военные со словами "Давай убираться отсюда" уезжают при звуках взрывов.
"Британцы и американцы решили, что лучше избегать встреч с русскими <…> НАТО усвоила одну вещь: в полномасштабном конфликте с Россией и Китаем они и месяца не протянут", — заключил Боуз.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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