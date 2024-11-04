https://1prime.ru/20241104/nato-852591639.html

"И месяца не протянут": на Западе оценили возможности НАТО

"И месяца не протянут": на Западе оценили возможности НАТО - 04.11.2024, ПРАЙМ

"И месяца не протянут": на Западе оценили возможности НАТО

Полномасштабный конфликт между странами-членами Североатлантического альянса с одной стороны и Россией и Китаем с другой, в случае его возникновения, не... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T17:02+0300

2024-11-04T17:02+0300

2024-11-04T17:02+0300

политика

запад

нато

россия

китай

конфликт

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Полномасштабный конфликт между странами-членами Североатлантического альянса с одной стороны и Россией и Китаем с другой, в случае его возникновения, не продлится и месяца, считает ирландский журналист Чей Боуз. Свое мнение от выразил в соцсети X.Данный пост стал ответом на видео, где англоговорящие военные со словами "Давай убираться отсюда" уезжают при звуках взрывов."Британцы и американцы решили, что лучше избегать встреч с русскими <…> НАТО усвоила одну вещь: в полномасштабном конфликте с Россией и Китаем они и месяца не протянут", — заключил Боуз.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20241103/vsu-852576064.html

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китай

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запад, нато, россия, китай, конфликт