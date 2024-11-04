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Генсек НАТО заявил, что продолжит работать с США при любом президенте
Генсек НАТО заявил, что продолжит работать с США при любом президенте - 04.11.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО заявил, что продолжит работать с США при любом президенте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что работа альянса с США продолжится независимо от того, кто выиграет на президентских выборах. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T18:29+0300
2024-11-04T18:29+0300
2024-11-04T18:29+0300
политика
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марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что работа альянса с США продолжится независимо от того, кто выиграет на президентских выборах. По его словам, вне зависимости от результата выборов, "мы будет работать как с Камалой Харрис, так и с Дональдом Трапом, будем добиваться сохранения единства альянса". "В этом нет сомнения, так как это отвечает нашим общим интересам", — сказал Рютте в ходе пресс-конференции в Германии. Рютте также вырази уверенность, что США "не повторят ошибки прошлого и не уйдут из Европы". Выборы президента США намечены на 5 ноября. От Демократической партии на них представлена вице-президент Камала Харрис, от Республиканской — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
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нато, сша, выборы в сша, марк рютте
Политика, НАТО, США, выборы в США, Марк Рютте
Генсек НАТО заявил, что продолжит работать с США при любом президенте
Рютте заявил, что будет сотрудничать с США вне зависимости от итогов выборов
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что работа альянса с США продолжится независимо от того, кто выиграет на президентских выборах.
По его словам, вне зависимости от результата выборов, "мы будет работать как с Камалой Харрис, так и с Дональдом Трапом, будем добиваться сохранения единства альянса".
"В этом нет сомнения, так как это отвечает нашим общим интересам", — сказал Рютте в ходе пресс-конференции в Германии.
Рютте также вырази уверенность, что США "не повторят ошибки прошлого и не уйдут из Европы".
Выборы президента США намечены на 5 ноября. От Демократической партии на них представлена вице-президент Камала Харрис, от Республиканской — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
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