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Итальянская Eni оценила влияние ОПЕК+ на цены на нефть - 04.11.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Итальянская Eni оценила влияние ОПЕК+ на цены на нефть
Итальянская Eni оценила влияние ОПЕК+ на цены на нефть - 04.11.2024, ПРАЙМ
Итальянская Eni оценила влияние ОПЕК+ на цены на нефть
ОПЕК+ продолжает играть большую роль на мировом нефтяном рынке и оказывает значительное влияние на цены на нефть в мире, заявил гендиректор итальянской... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T13:02+0300
2024-11-04T13:02+0300
энергетика
сделка опек+
цены на нефтепродукты
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АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ продолжает играть большую роль на мировом нефтяном рынке и оказывает значительное влияние на цены на нефть в мире, заявил гендиректор итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци. "Кто-то думал, что ОПЕК (плюс - ред.) не будет играть роли, но вы это видели. Как только они говорят, что мы собираемся выпустить часть добычи, цена сразу же снижается. Теперь они говорят, что мы откладываем (увеличение добычи - ред.) до конца года, и это оказало большое влияние на рынок, на оценку нефти в том числе. Я думаю, что нестабильная ситуация - это нехорошо", - сказал он в ходе международной энергетической конференции ADIPEC-2024 в Абу-Даби. Дескальци также отметил, что ожидает и продолжения волатильности на газовом рынке, потому что спрос на него продолжает расти во всем мире и особенно в Азии, заменяя там уголь. ОПЕК+ накануне сдвинул постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на месяц, до конца декабря. Тем временем по состоянию на 12.54 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 2,59%, до 74,99 доллара за баррель, а минутами ранее показатель впервые с 25 октября поднимался выше 75 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 2,81%, до 71,44 доллара за баррель. ADIPEC - крупнейшая в мире энергетическая выставка и конференция. В 2024 году проходит с 4 по 7 ноября в Абу-Даби.
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сделка опек+, цены на нефтепродукты, eni
Энергетика, Сделка ОПЕК+, цены на нефтепродукты, Eni
13:02 04.11.2024
 
Итальянская Eni оценила влияние ОПЕК+ на цены на нефть

Eni: ОПЕК+ оказывает большое влияние на цены на нефть

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ продолжает играть большую роль на мировом нефтяном рынке и оказывает значительное влияние на цены на нефть в мире, заявил гендиректор итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци.
"Кто-то думал, что ОПЕК (плюс - ред.) не будет играть роли, но вы это видели. Как только они говорят, что мы собираемся выпустить часть добычи, цена сразу же снижается. Теперь они говорят, что мы откладываем (увеличение добычи - ред.) до конца года, и это оказало большое влияние на рынок, на оценку нефти в том числе. Я думаю, что нестабильная ситуация - это нехорошо", - сказал он в ходе международной энергетической конференции ADIPEC-2024 в Абу-Даби.
Дескальци также отметил, что ожидает и продолжения волатильности на газовом рынке, потому что спрос на него продолжает расти во всем мире и особенно в Азии, заменяя там уголь.
ОПЕК+ накануне сдвинул постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на месяц, до конца декабря.
Логотип нефтегазовой компании ENI - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
Eni продала свои активы на Аляске за 1 миллиард долларов
10:36
Тем временем по состоянию на 12.54 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 2,59%, до 74,99 доллара за баррель, а минутами ранее показатель впервые с 25 октября поднимался выше 75 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 2,81%, до 71,44 доллара за баррель.
ADIPEC - крупнейшая в мире энергетическая выставка и конференция. В 2024 году проходит с 4 по 7 ноября в Абу-Даби.
 
ЭнергетикаСделка ОПЕК+цены на нефтепродуктыEni
 
 
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