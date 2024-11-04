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В будущем могут создать "кибер ООН" для цифрового мира, считает эксперт
В будущем могут создать "кибер ООН" для цифрового мира, считает эксперт - 04.11.2024, ПРАЙМ
В будущем могут создать "кибер ООН" для цифрового мира, считает эксперт
Сооснователь фонда по кибербезопасности Cyberus Юрий Максимов "Кибер ООН" может появиться в будущем - эта структура позволит сформировать цифровой мир будущего... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T19:23+0300
2024-11-04T19:23+0300
2024-11-04T19:25+0300
технологии
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Сооснователь фонда по кибербезопасности Cyberus Юрий Максимов "Кибер ООН" может появиться в будущем - эта структура позволит сформировать цифровой мир будущего и его принципы. "Я уверен, что будет создана структура наподобие какого-то "кибер ООН". Если текущая ООН, по сути, там как-то балансирует между какими-то политическими силами и, по сути, утратила свою силу, то строить цифровой мир будущего нам нужно точно вместе. Там должны быть сформулированы принципы, по которым это делается", - сказал Максимов во время выступления на международном симпозиуме "Создавая будущее". По мнению эксперта, несмотря на то, что некоторые страны сейчас занимают самомзолированную позицию в вопросах кибербезопасности, в будущем все присоединятся к строительству нового мира. "В конце концов, не всем странам доступны те технологии, которые нужны для этого. Поэтому все равно, это удел сильных думать о том, как этим будут пользоваться слабые. Это задача, как делать технологии, которые не заставляют бизнес, общество и государство играть в "кошки-мышки". … Будущие технологии должны создаваться таким образом, чтобы внутри технологии создавались и функционал для пользователя, и функционал для государства. Правоохранная система должна быть частью вот этих технологий", - добавил он. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
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технологии, регулирование ии, цифровая трансформация
Технологии, регулирование ИИ, цифровая трансформация
В будущем могут создать "кибер ООН" для цифрового мира, считает эксперт
Эксперт Максимов: в будущем может быть создана "кибер ООН" для цифрового мира
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Сооснователь фонда по кибербезопасности Cyberus Юрий Максимов "Кибер ООН" может появиться в будущем - эта структура позволит сформировать цифровой мир будущего и его принципы.
"Я уверен, что будет создана структура наподобие какого-то "кибер ООН". Если текущая ООН, по сути, там как-то балансирует между какими-то политическими силами и, по сути, утратила свою силу, то строить цифровой мир будущего нам нужно точно вместе. Там должны быть сформулированы принципы, по которым это делается", - сказал Максимов во время выступления на международном симпозиуме "Создавая будущее".
По мнению эксперта, несмотря на то, что некоторые страны сейчас занимают самомзолированную позицию в вопросах кибербезопасности, в будущем все присоединятся к строительству нового мира.
"В конце концов, не всем странам доступны те технологии, которые нужны для этого. Поэтому все равно, это удел сильных думать о том, как этим будут пользоваться слабые. Это задача, как делать технологии, которые не заставляют бизнес, общество и государство играть в "кошки-мышки". … Будущие технологии должны создаваться таким образом, чтобы внутри технологии создавались и функционал для пользователя, и функционал для государства. Правоохранная система должна быть частью вот этих технологий", - добавил он.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
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