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Орешкин ожидает, что новый саммит БРИКС даст толчок развитию НБР
Орешкин ожидает, что новый саммит БРИКС даст толчок развитию НБР - 04.11.2024, ПРАЙМ
Орешкин ожидает, что новый саммит БРИКС даст толчок развитию НБР
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин надеется, что саммит БРИКС в Бразилии, который пройдет в следующем году, станет очередной... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T14:06+0300
2024-11-04T14:06+0300
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин надеется, что саммит БРИКС в Бразилии, который пройдет в следующем году, станет очередной важной вехой для Нового банка развития (НБР), заявил он в рамках симпозиума "Создавая будущее". Выступая в понедельник в рамках симпозиума, Орешкин напомнил, что Новый банк развития был сформирован решением 2014 года на саммите БРИКС в бразильской Форталезе. "Надеюсь, следующий саммит БРИКС в Бразилии (в 2025 году - ред.) станет важной вехой для инвестиционного процесса на пространстве стран БРИКС и вообще в целом на пространстве глобального Юга и Востока", - добавил он. Орешкин отметил, что способность создавать институты, которые важны не только для самих стран БРИКС или отдельных членов этого сообщества, а для всей глобальной экономики, - отличительная особенность этой организации. И в этом контексте на прошедшем в Казани саммите активно обсуждалась Новая инвестиционная платформа, и вопросы того, как сделать так, чтобы ресурсов Нового банка развития было значительно больше и он смог бы инвестировать не только в страны БРИКС, но другие. В частности, указал он, африканские страны ищут инструменты для своего развития. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
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Экономика, БРАЗИЛИЯ, БРИКС, Саммит БРИКС, Новый банк развития БРИКС
Орешкин ожидает, что новый саммит БРИКС даст толчок развитию НБР
Орешкин надеется, что саммит БРИКС в Бразилии в 2025 г даст толчок развитию НБР
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин надеется, что саммит БРИКС в Бразилии, который пройдет в следующем году, станет очередной важной вехой для Нового банка развития (НБР), заявил он в рамках симпозиума "Создавая будущее".
Выступая в понедельник в рамках симпозиума, Орешкин напомнил, что Новый банк развития был сформирован решением 2014 года на саммите БРИКС в бразильской Форталезе.
"Надеюсь, следующий саммит БРИКС в Бразилии (в 2025 году - ред.) станет важной вехой для инвестиционного процесса на пространстве стран БРИКС и вообще в целом на пространстве глобального Юга и Востока", - добавил он.
Орешкин отметил, что способность создавать институты, которые важны не только для самих стран БРИКС или отдельных членов этого сообщества, а для всей глобальной экономики, - отличительная особенность этой организации.
И в этом контексте на прошедшем в Казани саммите активно обсуждалась Новая инвестиционная платформа, и вопросы того, как сделать так, чтобы ресурсов Нового банка развития было значительно больше и он смог бы инвестировать не только в страны БРИКС, но другие. В частности, указал он, африканские страны ищут инструменты для своего развития.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
Орешкин рассказал о росте инвестиций Нового банка развития БРИКС