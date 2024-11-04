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Орешкин ожидает, что новый саммит БРИКС даст толчок развитию НБР

Орешкин ожидает, что новый саммит БРИКС даст толчок развитию НБР - 04.11.2024, ПРАЙМ

Орешкин ожидает, что новый саммит БРИКС даст толчок развитию НБР

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин надеется, что саммит БРИКС в Бразилии, который пройдет в следующем году, станет очередной... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T14:06+0300

2024-11-04T14:06+0300

2024-11-04T14:06+0300

экономика

бразилия

брикс

саммит брикс

новый банк развития брикс

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин надеется, что саммит БРИКС в Бразилии, который пройдет в следующем году, станет очередной важной вехой для Нового банка развития (НБР), заявил он в рамках симпозиума "Создавая будущее". Выступая в понедельник в рамках симпозиума, Орешкин напомнил, что Новый банк развития был сформирован решением 2014 года на саммите БРИКС в бразильской Форталезе. "Надеюсь, следующий саммит БРИКС в Бразилии (в 2025 году - ред.) станет важной вехой для инвестиционного процесса на пространстве стран БРИКС и вообще в целом на пространстве глобального Юга и Востока", - добавил он. Орешкин отметил, что способность создавать институты, которые важны не только для самих стран БРИКС или отдельных членов этого сообщества, а для всей глобальной экономики, - отличительная особенность этой организации. И в этом контексте на прошедшем в Казани саммите активно обсуждалась Новая инвестиционная платформа, и вопросы того, как сделать так, чтобы ресурсов Нового банка развития было значительно больше и он смог бы инвестировать не только в страны БРИКС, но другие. В частности, указал он, африканские страны ищут инструменты для своего развития. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".

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