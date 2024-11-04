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Путин назначил Евгения Первышова врио главы Тамбовской области - 04.11.2024, ПРАЙМ
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Путин назначил Евгения Первышова врио главы Тамбовской области
Путин назначил Евгения Первышова врио главы Тамбовской области - 04.11.2024, ПРАЙМ
Путин назначил Евгения Первышова врио главы Тамбовской области
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении участника программы "Время героев" Евгения Первышова врио главы Тамбовской области. Соответствующий... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T21:03+0300
2024-11-04T21:37+0300
россия
тамбовская область
назначение
владимир путин
указ президента рф
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении участника программы "Время героев" Евгения Первышова врио главы Тамбовской области. Соответствующий документ разместили на сайте Кремля. Указ вступил в силу со дня его подписания, 4 ноября.В понедельник днем в пресс-службе правительства Тамбовской области сообщили агентству РИА Новости, что губернатор Максим Егоров займет новую должность на федеральном уровне."В связи с заявлением главы Тамбовской области Егорова Максима Борисовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю:... Назначить Первышова Евгения Алексеевича временно исполняющим обязанности Главы Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой Тамбовской области", — говорится в указе.На основании указа также была принята отставка Егорова по собственному желанию.В ходе встречи с Первышовым, который является с участником программы "Время героев" и которого СМИ называли в числе кандидатов на пост главы Тамбовской области, глава государства обсудил с ним предложение возглавить регион.Первышов заявил, что готов применить навыки и знания, полученные в рамках программы "Время героев", на территории Тамбовской области.Путин призвал Первышова сделать все, чтобы оправдать доверие жителей Тамбовской области, погрузиться в проблемы региона, где много вопросов, требующих решения.
https://1prime.ru/20241031/ukraina-852531593.html
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россия, тамбовская область, назначение, владимир путин, указ президента рф
РОССИЯ, Тамбовская область, назначение, Владимир Путин, Указ президента РФ
21:03 04.11.2024 (обновлено: 21:37 04.11.2024)
 
Путин назначил Евгения Первышова врио главы Тамбовской области

Путин подписал указ о назначении Евгения Первышова врио главы Тамбовской области

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым
© POOL
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении участника программы "Время героев" Евгения Первышова врио главы Тамбовской области. Соответствующий документ разместили на сайте Кремля. Указ вступил в силу со дня его подписания, 4 ноября.
В понедельник днем в пресс-службе правительства Тамбовской области сообщили агентству РИА Новости, что губернатор Максим Егоров займет новую должность на федеральном уровне.
"В связи с заявлением главы Тамбовской области Егорова Максима Борисовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю:... Назначить Первышова Евгения Алексеевича временно исполняющим обязанности Главы Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой Тамбовской области", — говорится в указе.
На основании указа также была принята отставка Егорова по собственному желанию.
В ходе встречи с Первышовым, который является с участником программы "Время героев" и которого СМИ называли в числе кандидатов на пост главы Тамбовской области, глава государства обсудил с ним предложение возглавить регион.
Первышов заявил, что готов применить навыки и знания, полученные в рамках программы "Время героев", на территории Тамбовской области.
Путин призвал Первышова сделать все, чтобы оправдать доверие жителей Тамбовской области, погрузиться в проблемы региона, где много вопросов, требующих решения.
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РОССИЯТамбовская областьназначениеВладимир ПутинУказ президента РФ
 
 
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