https://1prime.ru/20241104/pervyshov-852595105.html

Путин назначил Евгения Первышова врио главы Тамбовской области

Путин назначил Евгения Первышова врио главы Тамбовской области - 04.11.2024, ПРАЙМ

Путин назначил Евгения Первышова врио главы Тамбовской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении участника программы "Время героев" Евгения Первышова врио главы Тамбовской области. Соответствующий... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T21:03+0300

2024-11-04T21:03+0300

2024-11-04T21:37+0300

россия

тамбовская область

назначение

владимир путин

указ президента рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/04/852594871_0:123:3073:1851_1920x0_80_0_0_900f902cddc8ddc86fb5098761354a2b.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении участника программы "Время героев" Евгения Первышова врио главы Тамбовской области. Соответствующий документ разместили на сайте Кремля. Указ вступил в силу со дня его подписания, 4 ноября.В понедельник днем в пресс-службе правительства Тамбовской области сообщили агентству РИА Новости, что губернатор Максим Егоров займет новую должность на федеральном уровне."В связи с заявлением главы Тамбовской области Егорова Максима Борисовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю:... Назначить Первышова Евгения Алексеевича временно исполняющим обязанности Главы Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой Тамбовской области", — говорится в указе.На основании указа также была принята отставка Егорова по собственному желанию.В ходе встречи с Первышовым, который является с участником программы "Время героев" и которого СМИ называли в числе кандидатов на пост главы Тамбовской области, глава государства обсудил с ним предложение возглавить регион.Первышов заявил, что готов применить навыки и знания, полученные в рамках программы "Время героев", на территории Тамбовской области.Путин призвал Первышова сделать все, чтобы оправдать доверие жителей Тамбовской области, погрузиться в проблемы региона, где много вопросов, требующих решения.

https://1prime.ru/20241031/ukraina-852531593.html

тамбовская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, тамбовская область, назначение, владимир путин, указ президента рф