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Грузия в 2024 году закупила у России пиво на рекордную сумму

Грузия в 2024 году закупила у России пиво на рекордную сумму - 04.11.2024, ПРАЙМ

Грузия в 2024 году закупила у России пиво на рекордную сумму

Импорт Грузией российского пива за январь-сентябрь вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до рекордных 1,7 миллиона долларов, выяснило | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T09:06+0300

2024-11-04T09:06+0300

2024-11-04T09:06+0300

грузия

россия

пиво

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Импорт Грузией российского пива за январь-сентябрь вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до рекордных 1,7 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы. Такой результат стал максимальным за все время публикации статистики с 2009 года. При этом за девять месяцев текущего года покупки Грузией пива у России почти приблизились к импорту по итогам всего 2023 года, когда они достигли 1,8 миллиона долларов. Вместе с тем в сентябре Тбилиси сократил покупки этого напитка у Москвы в 1,9 раза по сравнению с августом - до 143 тысяч долларов. А по сравнению с сентябрем прошлого года импорт снизился в 1,6 раза. По итогам девяти месяцев 2024 года Россия стала второй страной в грузинском пивном импорте. Первое место заняла Германия с поставками на 4,6 миллиона долларов. В пятерку лидеров также вошли Турция (1,5 миллиона долларов), Чехия (1,1 миллиона) и Мексика (845,7 тысячи). Суммарные объемы импорта Грузией этого напитка за девять месяцев достигли 13,6 миллиона долларов.

https://1prime.ru/20241104/eksport-852582667.html

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грузия, россия, пиво