https://1prime.ru/20241104/pmi-852581843.html
Аналитики оценили рост PMI в промышленности еврозоны в октябре
Аналитики оценили рост PMI в промышленности еврозоны в октябре - 04.11.2024, ПРАЙМ
Аналитики оценили рост PMI в промышленности еврозоны в октябре
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре поднялся до 45,9 пункта с 45 пунктов месяцем... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T08:14+0300
2024-11-04T08:14+0300
2024-11-04T08:14+0300
pmi
промышленность
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре поднялся до 45,9 пункта с 45 пунктов месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы в сообщении S&P Global в понедельник, 4 ноября, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
https://1prime.ru/20241104/krizis-852564272.html
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pmi, промышленность
Аналитики оценили рост PMI в промышленности еврозоны в октябре
Аналитики ждут роста PMI в промышленности еврозоны в октябре до 45,9 пункта
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре поднялся до 45,9 пункта с 45 пунктов месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы в сообщении S&P Global в понедельник, 4 ноября, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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