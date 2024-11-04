https://1prime.ru/20241104/pmi-852581843.html

Аналитики оценили рост PMI в промышленности еврозоны в октябре

Аналитики оценили рост PMI в промышленности еврозоны в октябре - 04.11.2024, ПРАЙМ

Аналитики оценили рост PMI в промышленности еврозоны в октябре

Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре поднялся до 45,9 пункта с 45 пунктов месяцем... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T08:14+0300

2024-11-04T08:14+0300

2024-11-04T08:14+0300

pmi

промышленность

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре поднялся до 45,9 пункта с 45 пунктов месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы в сообщении S&P Global в понедельник, 4 ноября, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

https://1prime.ru/20241104/krizis-852564272.html

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pmi, промышленность