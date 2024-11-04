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СМИ выяснили, какую должность займет Маск в администрации Трампа - 04.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ выяснили, какую должность займет Маск в администрации Трампа
СМИ выяснили, какую должность займет Маск в администрации Трампа - 04.11.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили, какую должность займет Маск в администрации Трампа
Американский бизнесмен Илон Маск может стать посредником в американо-китайских торговых отношениях в случае победы кандидата от Республиканской партии на... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T09:31+0300
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выборы в сша
илон маск
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск может стать посредником в американо-китайских торговых отношениях в случае победы кандидата от Республиканской партии на президентских выборах в США Дональда Трампа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов. "Я могу представить Маска в качестве ключевого посредника между США и Китаем по многим технологическим и торговым вопросам при второй администрации Трампа", - заявил Interconnected Capital Кевина Сюя, его слова приводит агентство. Экс-сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сиссорс подчеркнул, что Илон Маск имеет особые отношения с китайскими партнерами, а потому может стать посредником, через которого Пекин окажет влияние на администрацию американского президента.В статье также отметили особый интерес миллиардера в развитии сотрудничества с азиатским партнером. Так, он намерен и дальше выстраивать бизнес-отношения с китайскими компаниями.
https://1prime.ru/20241103/tramp-852580136.html
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илон маск, сша, китай, дональд трамп
Выборы в США, Илон Маск, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
09:31 04.11.2024 (обновлено: 09:34 04.11.2024)
 
СМИ выяснили, какую должность займет Маск в администрации Трампа

Bloomberg: Маск может стать торговым посредником между США и Китаем при Трампе

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТелемост с Илоном Маском на краснодарском форуме "Дело за малым"
Телемост с Илоном Маском на краснодарском форуме Дело за малым - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск может стать посредником в американо-китайских торговых отношениях в случае победы кандидата от Республиканской партии на президентских выборах в США Дональда Трампа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.
"Я могу представить Маска в качестве ключевого посредника между США и Китаем по многим технологическим и торговым вопросам при второй администрации Трампа", - заявил Interconnected Capital Кевина Сюя, его слова приводит агентство.
Экс-сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сиссорс подчеркнул, что Илон Маск имеет особые отношения с китайскими партнерами, а потому может стать посредником, через которого Пекин окажет влияние на администрацию американского президента.
В статье также отметили особый интерес миллиардера в развитии сотрудничества с азиатским партнером. Так, он намерен и дальше выстраивать бизнес-отношения с китайскими компаниями.
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