https://1prime.ru/20241104/prezident-852592324.html

Не президент "для всех". Политик прокомментировал победу Санду в Молдавии

Не президент "для всех". Политик прокомментировал победу Санду в Молдавии - 04.11.2024, ПРАЙМ

Не президент "для всех". Политик прокомментировал победу Санду в Молдавии

Майя Санду одержала победу на президентских выборах благодаря поддержке Евросоюза, однако ей будет сложно стать президентом для всех молдаван, рассказал... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T17:27+0300

2024-11-04T17:27+0300

2024-11-04T17:27+0300

политика

молдавия

майя санду

оппозиция

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ГААГА, 4 ноя - ПРАЙМ. Майя Санду одержала победу на президентских выборах благодаря поддержке Евросоюза, однако ей будет сложно стать президентом для всех молдаван, рассказал экс-депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии Харри ван Боммел. "Я удивлен, что Санду получила в общей сложности 55%, с учетом того, что было так много влияния извне, особенно из Европы. Позвольте мне напомнить, что госпожа фон дер Ляйен отправилась в Молдавию с обещанием потратить 1,8 миллиарда евро на ее инфраструктуру, энергетику и так далее... ", - подчеркнул ван Боммел, добавив, что в Европе не осознают суть проводимой последние 4 года политики Санду.Эксперт отметил, что на сегодняшний день страна расколота на две части, каждая из которых поддерживает своего кандидата - Майю Санду с проевропейскими взглядами или Александра Стояногло с оппозиционным мнением. Экс-депутат обратил внимание, что в своем обещании "стать президентом для всех молдован", Санду не упомянула жителей Приднестровья, составляющих до 20% населения страны. По мнению ван Боммеля, переизбранный президент продолжит линию вступления в Евросоюз вопреки желанию оппозиционно настроенных граждан.

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молдавия, майя санду, оппозиция