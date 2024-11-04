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Путин пообещал, что Курскую область зачистят от ВСУ - 04.11.2024, ПРАЙМ
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Путин пообещал, что Курскую область зачистят от ВСУ
Путин пообещал, что Курскую область зачистят от ВСУ - 04.11.2024, ПРАЙМ
Путин пообещал, что Курскую область зачистят от ВСУ
Россия освободит Курскую область от ВСУ, после чего на данной территории будет востребована работа волонтеров, заявил президент РФ Владимир Путин активистам... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T15:15+0300
2024-11-04T15:19+0300
политика
россия
всу
владимир путин
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия освободит Курскую область от ВСУ, после чего на данной территории будет востребована работа волонтеров, заявил президент РФ Владимир Путин активистам военно-патриотического центра "Вымпел" из Курской области после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и ПожарскомуПо его словам, когда занятая территория будет зачищена от ВСУ, для волонтеров "тоже будет много работы". Активисты рассказали главе государства о своей работе, а также о том, какие виды гуманитарной помощи оказывают населения. "Мы зачистим территорию", — повторил российский лидер.
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россия, всу, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ВСУ, Владимир Путин
15:15 04.11.2024 (обновлено: 15:19 04.11.2024)
 
Путин пообещал, что Курскую область зачистят от ВСУ

Путин заявил, что Курская область будет зачищена от ВСУ

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия освободит Курскую область от ВСУ, после чего на данной территории будет востребована работа волонтеров, заявил президент РФ Владимир Путин активистам военно-патриотического центра "Вымпел" из Курской области после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому
По его словам, когда занятая территория будет зачищена от ВСУ, для волонтеров "тоже будет много работы".
Активисты рассказали главе государства о своей работе, а также о том, какие виды гуманитарной помощи оказывают населения.
"Мы зачистим территорию", — повторил российский лидер.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
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ПолитикаРОССИЯВСУВладимир Путин
 
 
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