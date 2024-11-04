https://1prime.ru/20241104/putin-852589802.html

Путин пообещал, что Курскую область зачистят от ВСУ

Путин пообещал, что Курскую область зачистят от ВСУ - 04.11.2024, ПРАЙМ

Путин пообещал, что Курскую область зачистят от ВСУ

Россия освободит Курскую область от ВСУ, после чего на данной территории будет востребована работа волонтеров, заявил президент РФ Владимир Путин активистам... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T15:15+0300

2024-11-04T15:15+0300

2024-11-04T15:19+0300

политика

россия

всу

владимир путин

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия освободит Курскую область от ВСУ, после чего на данной территории будет востребована работа волонтеров, заявил президент РФ Владимир Путин активистам военно-патриотического центра "Вымпел" из Курской области после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и ПожарскомуПо его словам, когда занятая территория будет зачищена от ВСУ, для волонтеров "тоже будет много работы". Активисты рассказали главе государства о своей работе, а также о том, какие виды гуманитарной помощи оказывают населения. "Мы зачистим территорию", — повторил российский лидер.

https://1prime.ru/20241031/ukraina-852531593.html

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россия, всу, владимир путин