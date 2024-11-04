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Путин пообещал, что Курскую область зачистят от ВСУ
Путин пообещал, что Курскую область зачистят от ВСУ - 04.11.2024, ПРАЙМ
Путин пообещал, что Курскую область зачистят от ВСУ
Россия освободит Курскую область от ВСУ, после чего на данной территории будет востребована работа волонтеров, заявил президент РФ Владимир Путин активистам... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T15:15+0300
2024-11-04T15:15+0300
2024-11-04T15:19+0300
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия освободит Курскую область от ВСУ, после чего на данной территории будет востребована работа волонтеров, заявил президент РФ Владимир Путин активистам военно-патриотического центра "Вымпел" из Курской области после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и ПожарскомуПо его словам, когда занятая территория будет зачищена от ВСУ, для волонтеров "тоже будет много работы". Активисты рассказали главе государства о своей работе, а также о том, какие виды гуманитарной помощи оказывают населения. "Мы зачистим территорию", — повторил российский лидер.
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россия, всу, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ВСУ, Владимир Путин
Путин пообещал, что Курскую область зачистят от ВСУ
Путин заявил, что Курская область будет зачищена от ВСУ
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия освободит Курскую область от ВСУ, после чего на данной территории будет востребована работа волонтеров, заявил президент РФ Владимир Путин активистам военно-патриотического центра "Вымпел" из Курской области после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому
По его словам, когда занятая территория будет зачищена от ВСУ, для волонтеров "тоже будет много работы".
Активисты рассказали главе государства о своей работе, а также о том, какие виды гуманитарной помощи оказывают населения.
"Мы зачистим территорию", — повторил российский лидер.
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