https://1prime.ru/20241104/resursy-852592944.html

Эксперт отметил самодостаточность России с точки зрения ресурсов

Эксперт отметил самодостаточность России с точки зрения ресурсов - 04.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт отметил самодостаточность России с точки зрения ресурсов

Россия самодостаточна с точки зрения ресурсов и технологий, она готова делиться ими и не собирается ни на кого нападать, но ей необходимо быть сильной, чтобы... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T18:05+0300

2024-11-04T18:05+0300

2024-11-04T18:05+0300

россия

природные ресурсы

ископаемые ресурсы

энергоресурсы

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия самодостаточна с точки зрения ресурсов и технологий, она готова делиться ими и не собирается ни на кого нападать, но ей необходимо быть сильной, чтобы никто не смог посягнуть на нее, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. По его словам, существующий мировой экономический уклад в свое время возник, чтобы обслуживать потребности стран "золотого миллиарда". "Но ресурсов мало. Мы с вами сегодня это хорошо видим: все, что в мире происходит, - это борьба за ресурсы", - сказал Ковальчук, выступая в Москве на международном симпозиуме "Создавая будущее". В этом смысле Россия самодостаточна, подчеркнул он. "У нас все есть. Есть технологии, есть ресурсы", - отметил Ковальчук. Из этого, по его словам, следуют два вывода. "Первое: мы должны быть сильными, чтобы никому в голову не пришло посягнуть на нас", - сказал Ковальчук. Он напомнил, что в конце октября в России прошла тренировка стратегических сил сдерживания. "А вторая важная вещь - вы сами понимаете, мы никогда ни на кого не будем нападать. Нам ничего не надо. Мы абсолютно самодостаточная часть цивилизации и готовы со всеми делиться, но надо договариваться", - подчеркнул Ковальчук. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, природные ресурсы, ископаемые ресурсы, энергоресурсы