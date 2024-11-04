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Эксперт отметил самодостаточность России с точки зрения ресурсов - 04.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперт отметил самодостаточность России с точки зрения ресурсов
Эксперт отметил самодостаточность России с точки зрения ресурсов - 04.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт отметил самодостаточность России с точки зрения ресурсов
Россия самодостаточна с точки зрения ресурсов и технологий, она готова делиться ими и не собирается ни на кого нападать, но ей необходимо быть сильной, чтобы... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T18:05+0300
2024-11-04T18:05+0300
россия
природные ресурсы
ископаемые ресурсы
энергоресурсы
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия самодостаточна с точки зрения ресурсов и технологий, она готова делиться ими и не собирается ни на кого нападать, но ей необходимо быть сильной, чтобы никто не смог посягнуть на нее, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. По его словам, существующий мировой экономический уклад в свое время возник, чтобы обслуживать потребности стран "золотого миллиарда". "Но ресурсов мало. Мы с вами сегодня это хорошо видим: все, что в мире происходит, - это борьба за ресурсы", - сказал Ковальчук, выступая в Москве на международном симпозиуме "Создавая будущее". В этом смысле Россия самодостаточна, подчеркнул он. "У нас все есть. Есть технологии, есть ресурсы", - отметил Ковальчук. Из этого, по его словам, следуют два вывода. "Первое: мы должны быть сильными, чтобы никому в голову не пришло посягнуть на нас", - сказал Ковальчук. Он напомнил, что в конце октября в России прошла тренировка стратегических сил сдерживания. "А вторая важная вещь - вы сами понимаете, мы никогда ни на кого не будем нападать. Нам ничего не надо. Мы абсолютно самодостаточная часть цивилизации и готовы со всеми делиться, но надо договариваться", - подчеркнул Ковальчук. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
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россия, природные ресурсы, ископаемые ресурсы, энергоресурсы
РОССИЯ, природные ресурсы, Ископаемые ресурсы, энергоресурсы
18:05 04.11.2024
 
Эксперт отметил самодостаточность России с точки зрения ресурсов

Ковальчук: РФ самодостаточна в плане ресурсов и не будет ни на кого нападать

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия самодостаточна с точки зрения ресурсов и технологий, она готова делиться ими и не собирается ни на кого нападать, но ей необходимо быть сильной, чтобы никто не смог посягнуть на нее, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
По его словам, существующий мировой экономический уклад в свое время возник, чтобы обслуживать потребности стран "золотого миллиарда".
"Но ресурсов мало. Мы с вами сегодня это хорошо видим: все, что в мире происходит, - это борьба за ресурсы", - сказал Ковальчук, выступая в Москве на международном симпозиуме "Создавая будущее".
В этом смысле Россия самодостаточна, подчеркнул он.
"У нас все есть. Есть технологии, есть ресурсы", - отметил Ковальчук.
Из этого, по его словам, следуют два вывода.
"Первое: мы должны быть сильными, чтобы никому в голову не пришло посягнуть на нас", - сказал Ковальчук.
Он напомнил, что в конце октября в России прошла тренировка стратегических сил сдерживания.
"А вторая важная вещь - вы сами понимаете, мы никогда ни на кого не будем нападать. Нам ничего не надо. Мы абсолютно самодостаточная часть цивилизации и готовы со всеми делиться, но надо договариваться", - подчеркнул Ковальчук.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
 
РОССИЯприродные ресурсыИскопаемые ресурсыэнергоресурсы
 
 
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