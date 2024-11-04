https://1prime.ru/20241104/rheinmetall-852596179.html
Генсек НАТО рассказал о строительстве второго завода Rheinmetall на Украине
Генсек НАТО рассказал о строительстве второго завода Rheinmetall на Украине - 04.11.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО рассказал о строительстве второго завода Rheinmetall на Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в скором времени закончит строительство второго завода на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, который... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T22:31+0300
2024-11-04T22:31+0300
2024-11-04T22:31+0300
политика
нато
запад
марк рютте
завод rheinmetall
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в скором времени закончит строительство второго завода на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, который находится с визитом в ФРГ. "Rheinmetall только что открыл первый завод на Украине. Строительство второго предприятия скоро будет завершено", — Рютте в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения и первый уже был запущен. По словам Паппергера, сейчас предприятие занимается обслуживанием БМП и танков, но предполагается, что к концу года на его мощностях можно будет собирать БМП Lynx. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что завод Rheinmetall станет законной целью для Вооруженных сил РФ. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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нато, запад, марк рютте, завод rheinmetall
Политика, НАТО, ЗАПАД, Марк Рютте, завод Rheinmetall
Генсек НАТО рассказал о строительстве второго завода Rheinmetall на Украине
Рютте: Rheinmetall скоро завершит строительство второго завода на Украине
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в скором времени закончит строительство второго завода на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, который находится с визитом в ФРГ.
"Rheinmetall только что открыл первый завод на Украине. Строительство второго предприятия скоро будет завершено", — Рютте в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения и первый уже был запущен. По словам Паппергера, сейчас предприятие занимается обслуживанием БМП и танков, но предполагается, что к концу года на его мощностях можно будет собирать БМП Lynx.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что завод Rheinmetall станет законной целью для Вооруженных сил РФ.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Генсек НАТО решил убедить власти ФРГ в важности милитаризации экономики