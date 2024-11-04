https://1prime.ru/20241104/risk-852586872.html

Глава нефтегазовой корпорации назвал главный риск для мировой энергетики

Глава нефтегазовой корпорации назвал главный риск для мировой энергетики - 04.11.2024, ПРАЙМ

Глава нефтегазовой корпорации назвал главный риск для мировой энергетики

Конфликт на Ближнем Востоке - это главный риск, который есть сейчас, заявил глава компании BP Мюррей Окинклосс. | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T12:45+0300

2024-11-04T12:45+0300

2024-11-04T12:45+0300

энергетика

bp

риск

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АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке - это главный риск, который есть сейчас, заявил глава компании BP Мюррей Окинклосс. "Я думаю, что конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, является самым большим риском, который мы знаем прямо сейчас", - сказал Окинклосс в ходе международной энергетической конференции ADIPEC-2024 в Абу-Даби, "Мы работаем в пяти или шести странах региона. Мы, очевидно, обеспокоены безопасностью наших людей и безопасностью энергетических потоков. Очевидно, что это очень важный регион... Это, вероятно, сейчас самое главное, по крайней мере", - добавил он. BP - британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. ADIPEC - крупнейшая в мире энергетическая выставка и конференция. В 2024 году проходит с 4 по 7 ноября в Абу-Даби.

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bp, риск