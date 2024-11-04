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Глава нефтегазовой корпорации назвал главный риск для мировой энергетики - 04.11.2024, ПРАЙМ
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Глава нефтегазовой корпорации назвал главный риск для мировой энергетики
Глава нефтегазовой корпорации назвал главный риск для мировой энергетики - 04.11.2024, ПРАЙМ
Глава нефтегазовой корпорации назвал главный риск для мировой энергетики
Конфликт на Ближнем Востоке - это главный риск, который есть сейчас, заявил глава компании BP Мюррей Окинклосс. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T12:45+0300
2024-11-04T12:45+0300
энергетика
bp
риск
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АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке - это главный риск, который есть сейчас, заявил глава компании BP Мюррей Окинклосс. "Я думаю, что конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, является самым большим риском, который мы знаем прямо сейчас", - сказал Окинклосс в ходе международной энергетической конференции ADIPEC-2024 в Абу-Даби, "Мы работаем в пяти или шести странах региона. Мы, очевидно, обеспокоены безопасностью наших людей и безопасностью энергетических потоков. Очевидно, что это очень важный регион... Это, вероятно, сейчас самое главное, по крайней мере", - добавил он. BP - британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. ADIPEC - крупнейшая в мире энергетическая выставка и конференция. В 2024 году проходит с 4 по 7 ноября в Абу-Даби.
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bp, риск
Энергетика, BP, риск
12:45 04.11.2024
 
Глава нефтегазовой корпорации назвал главный риск для мировой энергетики

Глава BP назвал главным риском конфликт на Ближнем Востоке

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкВывеска одного из заправочных комплексов BP в Москве
Вывеска одного из заправочных комплексов BP в Москве
© Максим Блинов
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АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке - это главный риск, который есть сейчас, заявил глава компании BP Мюррей Окинклосс.
"Я думаю, что конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, является самым большим риском, который мы знаем прямо сейчас", - сказал Окинклосс в ходе международной энергетической конференции ADIPEC-2024 в Абу-Даби,
"Мы работаем в пяти или шести странах региона. Мы, очевидно, обеспокоены безопасностью наших людей и безопасностью энергетических потоков. Очевидно, что это очень важный регион... Это, вероятно, сейчас самое главное, по крайней мере", - добавил он.
BP - британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
В ОАЭ назвали три главных мегатренда в энергетике
12:10
ADIPEC - крупнейшая в мире энергетическая выставка и конференция. В 2024 году проходит с 4 по 7 ноября в Абу-Даби.
 
ЭнергетикаBPриск
 
 
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