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Москва призвала Сеул одуматься и не передавать оружие Киеву - 04.11.2024, ПРАЙМ
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Москва призвала Сеул одуматься и не передавать оружие Киеву
Москва призвала Сеул одуматься и не передавать оружие Киеву - 04.11.2024, ПРАЙМ
Москва призвала Сеул одуматься и не передавать оружие Киеву
Россия призвала Южную Корею одуматься и не вставать на крайне опасный путь, связанный с отправкой вооружений Украине. Об этом заявила заместитель постпреда РФ в | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T19:50+0300
2024-11-04T19:50+0300
политика
россия
украина
южная корея
поддержка украины
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ООН, 4 ноя – ПРАЙМ. Россия призвала Южную Корею одуматься и не вставать на крайне опасный путь, связанный с отправкой вооружений Украине. Об этом заявила заместитель постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева. По ее словам, судя по всему, Сеул стал "втягиваться и в опасные авантюры Вашингтона по наращиванию поставок западного оружия Киеву, который на фоне своих боевых потерь очень в нем нуждается". Призываем южнокорейских коллег одуматься и не вставать на крайне опасный путь, который ни к чему хорошему Сеул не приведет. Тем более, что по данным южнокорейских исследований, уверенное большинство населения страны не поддерживает отправку вооружений на Украину", – сказала она в ходе заседания Совбеза.
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россия, украина, южная корея, поддержка украины, оон
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, поддержка Украины, ООН
19:50 04.11.2024
 
Москва призвала Сеул одуматься и не передавать оружие Киеву

Россия призвала Сеул не вставать на опасный путь по отправке вооружений Украине

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Мария Плотникова
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ООН, 4 ноя – ПРАЙМ. Россия призвала Южную Корею одуматься и не вставать на крайне опасный путь, связанный с отправкой вооружений Украине. Об этом заявила заместитель постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
По ее словам, судя по всему, Сеул стал "втягиваться и в опасные авантюры Вашингтона по наращиванию поставок западного оружия Киеву, который на фоне своих боевых потерь очень в нем нуждается".
Призываем южнокорейских коллег одуматься и не вставать на крайне опасный путь, который ни к чему хорошему Сеул не приведет. Тем более, что по данным южнокорейских исследований, уверенное большинство населения страны не поддерживает отправку вооружений на Украину", – сказала она в ходе заседания Совбеза.
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