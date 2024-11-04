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Москва призвала Сеул одуматься и не передавать оружие Киеву

Москва призвала Сеул одуматься и не передавать оружие Киеву - 04.11.2024, ПРАЙМ

Москва призвала Сеул одуматься и не передавать оружие Киеву

Россия призвала Южную Корею одуматься и не вставать на крайне опасный путь, связанный с отправкой вооружений Украине. Об этом заявила заместитель постпреда РФ в | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T19:50+0300

2024-11-04T19:50+0300

2024-11-04T19:50+0300

политика

россия

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южная корея

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ООН, 4 ноя – ПРАЙМ. Россия призвала Южную Корею одуматься и не вставать на крайне опасный путь, связанный с отправкой вооружений Украине. Об этом заявила заместитель постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева. По ее словам, судя по всему, Сеул стал "втягиваться и в опасные авантюры Вашингтона по наращиванию поставок западного оружия Киеву, который на фоне своих боевых потерь очень в нем нуждается". Призываем южнокорейских коллег одуматься и не вставать на крайне опасный путь, который ни к чему хорошему Сеул не приведет. Тем более, что по данным южнокорейских исследований, уверенное большинство населения страны не поддерживает отправку вооружений на Украину", – сказала она в ходе заседания Совбеза.

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украина

южная корея

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россия, украина, южная корея, поддержка украины, оон