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Глобального экономического роста без стран БРИКС не будет, заявил Орешкин

Глобального экономического роста без стран БРИКС не будет, заявил Орешкин - 04.11.2024, ПРАЙМ

Глобального экономического роста без стран БРИКС не будет, заявил Орешкин

Глобального роста в области экономики без стран БРИКС не будет, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T10:58+0300

2024-11-04T10:58+0300

2024-11-04T11:13+0300

экономика

брикс

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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Глобального роста в области экономики без стран БРИКС не будет, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее"."Можно увидеть, что те страны, которые присутствовали на саммите в Казани, это те страны, в которых живет большая часть населения планеты, в них сосредоточена большая часть глобальных ресурсов, они активно торгуют, инвестируют, у них большие накопленные резервы. И в целом, очевидно, сегодня уже можно сказать, что экономический рост будущего, это рост в тех странах, за счет тех стран, которые были в Казани. При этом важен еще другой тезис, что на самом деле глобального роста без этих стран быть не может. Это очень важный момент", — заявил он.Он отметил, что страны БРИКС уже устойчиво доминируют в глобальном экономическом росте.Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября.РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".

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