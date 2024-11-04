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Глобального экономического роста без стран БРИКС не будет, заявил Орешкин - 04.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глобального экономического роста без стран БРИКС не будет, заявил Орешкин
Глобального экономического роста без стран БРИКС не будет, заявил Орешкин - 04.11.2024, ПРАЙМ
Глобального экономического роста без стран БРИКС не будет, заявил Орешкин
Глобального роста в области экономики без стран БРИКС не будет, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T10:58+0300
2024-11-04T11:13+0300
экономика
брикс
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Глобального роста в области экономики без стран БРИКС не будет, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее"."Можно увидеть, что те страны, которые присутствовали на саммите в Казани, это те страны, в которых живет большая часть населения планеты, в них сосредоточена большая часть глобальных ресурсов, они активно торгуют, инвестируют, у них большие накопленные резервы. И в целом, очевидно, сегодня уже можно сказать, что экономический рост будущего, это рост в тех странах, за счет тех стран, которые были в Казани. При этом важен еще другой тезис, что на самом деле глобального роста без этих стран быть не может. Это очень важный момент", — заявил он.Он отметил, что страны БРИКС уже устойчиво доминируют в глобальном экономическом росте.Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября.РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
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брикс
Экономика, БРИКС
10:58 04.11.2024 (обновлено: 11:13 04.11.2024)
 
Глобального экономического роста без стран БРИКС не будет, заявил Орешкин

Орешкин: глобального экономического роста без стран БРИКС не будет

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
XVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Глобального роста в области экономики без стран БРИКС не будет, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее".
"Можно увидеть, что те страны, которые присутствовали на саммите в Казани, это те страны, в которых живет большая часть населения планеты, в них сосредоточена большая часть глобальных ресурсов, они активно торгуют, инвестируют, у них большие накопленные резервы. И в целом, очевидно, сегодня уже можно сказать, что экономический рост будущего, это рост в тех странах, за счет тех стран, которые были в Казани. При этом важен еще другой тезис, что на самом деле глобального роста без этих стран быть не может. Это очень важный момент", — заявил он.
Он отметил, что страны БРИКС уже устойчиво доминируют в глобальном экономическом росте.
Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября.
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РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
 
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