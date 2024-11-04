https://1prime.ru/20241104/rost-852584340.html
Глобального экономического роста без стран БРИКС не будет, заявил Орешкин
Глобального экономического роста без стран БРИКС не будет, заявил Орешкин - 04.11.2024, ПРАЙМ
Глобального экономического роста без стран БРИКС не будет, заявил Орешкин
Глобального роста в области экономики без стран БРИКС не будет, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T10:58+0300
2024-11-04T10:58+0300
2024-11-04T11:13+0300
экономика
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371763_0:27:3545:2021_1920x0_80_0_0_c14454af0027ced1e68a5081548c2495.jpg
МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Глобального роста в области экономики без стран БРИКС не будет, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее"."Можно увидеть, что те страны, которые присутствовали на саммите в Казани, это те страны, в которых живет большая часть населения планеты, в них сосредоточена большая часть глобальных ресурсов, они активно торгуют, инвестируют, у них большие накопленные резервы. И в целом, очевидно, сегодня уже можно сказать, что экономический рост будущего, это рост в тех странах, за счет тех стран, которые были в Казани. При этом важен еще другой тезис, что на самом деле глобального роста без этих стран быть не может. Это очень важный момент", — заявил он.Он отметил, что страны БРИКС уже устойчиво доминируют в глобальном экономическом росте.Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября.РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
https://1prime.ru/20241104/ekonomika-852582193.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371763_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_79a60c12602b03c520505bf7473e57fd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс
Глобального экономического роста без стран БРИКС не будет, заявил Орешкин
Орешкин: глобального экономического роста без стран БРИКС не будет
МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Глобального роста в области экономики без стран БРИКС не будет, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее".
"Можно увидеть, что те страны, которые присутствовали на саммите в Казани, это те страны, в которых живет большая часть населения планеты, в них сосредоточена большая часть глобальных ресурсов, они активно торгуют, инвестируют, у них большие накопленные резервы. И в целом, очевидно, сегодня уже можно сказать, что экономический рост будущего, это рост в тех странах, за счет тех стран, которые были в Казани. При этом важен еще другой тезис, что на самом деле глобального роста без этих стран быть не может. Это очень важный момент", — заявил он.
Он отметил, что страны БРИКС уже устойчиво доминируют в глобальном экономическом росте.
Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября.
Разорвать российскую экономику в клочья не удалось, заявил Володин
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".