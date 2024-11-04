https://1prime.ru/20241104/rumyniya-852596869.html
В Румынии прокомментировали планы по увеличению расходов на оборону
В Румынии прокомментировали планы по увеличению расходов на оборону - 04.11.2024, ПРАЙМ
В Румынии прокомментировали планы по увеличению расходов на оборону
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя планы по увеличению оборонных расходов до 3% ВВП, подчеркнул, что этот шаг пока не является приоритетом. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T23:42+0300
2024-11-04T23:42+0300
2024-11-04T23:42+0300
экономика
румыния
расходы на оборону
ввп
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_0:230:3163:2009_1920x0_80_0_0_a867afe25c05d41627d7b2164f044da5.jpg
КИШИНЕВ, 4 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя планы по увеличению оборонных расходов до 3% ВВП, подчеркнул, что этот шаг пока не является приоритетом. Глава румынского правительства, находясь с рабочим визитом в Париже на военно-морской выставке Euronaval 2024, отметил, что фокус сейчас направлен на инфраструктурные проекты, финансируемые за счет европейских фондов. "Увеличение расходов на оборону до 3% ВВП пока не необходимость. Думаю, приоритет №1 для Румынии сейчас – это покрыть инвестиции в инфраструктуру через европейские фонды... А следующий премьер-министр предоставит свое видение руководства", - приводит слова Чолаку издание hotnews. Премьер также рассказал о переговорах с представителями Airbus и других компаний, с которыми обсуждал потенциал развития румынской оборонной промышленности и возможности сотрудничества. На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года страны альянса договорились довести военные бюджеты до уровня 2% ВВП к 2024 году. Румыния сейчас выделяет на оборону 2,5% ВВП, однако, по данным СМИ, реальные расходы в 2023 году составили лишь около 1,6%.
https://1prime.ru/20241104/nato-852591639.html
румыния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_166:0:2915:2062_1920x0_80_0_0_b13a8104c0ec5413345b639d67e272dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния, расходы на оборону, ввп
Экономика, РУМЫНИЯ, расходы на оборону, ВВП
В Румынии прокомментировали планы по увеличению расходов на оборону
Чолаку: увеличение оборонных расходов до 3% ВВП не входит в приоритеты Румынии
КИШИНЕВ, 4 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя планы по увеличению оборонных расходов до 3% ВВП, подчеркнул, что этот шаг пока не является приоритетом.
Глава румынского правительства, находясь с рабочим визитом в Париже на военно-морской выставке Euronaval 2024, отметил, что фокус сейчас направлен на инфраструктурные проекты, финансируемые за счет европейских фондов.
"Увеличение расходов на оборону до 3% ВВП пока не необходимость. Думаю, приоритет №1 для Румынии сейчас – это покрыть инвестиции в инфраструктуру через европейские фонды... А следующий премьер-министр предоставит свое видение руководства", - приводит слова Чолаку издание hotnews.
Премьер также рассказал о переговорах с представителями Airbus и других компаний, с которыми обсуждал потенциал развития румынской оборонной промышленности и возможности сотрудничества.
На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года страны альянса договорились довести военные бюджеты до уровня 2% ВВП к 2024 году. Румыния сейчас выделяет на оборону 2,5% ВВП, однако, по данным СМИ, реальные расходы в 2023 году составили лишь около 1,6%.
"И месяца не протянут": на Западе оценили возможности НАТО