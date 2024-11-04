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В Румынии прокомментировали планы по увеличению расходов на оборону - 04.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Румынии прокомментировали планы по увеличению расходов на оборону
В Румынии прокомментировали планы по увеличению расходов на оборону - 04.11.2024, ПРАЙМ
В Румынии прокомментировали планы по увеличению расходов на оборону
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя планы по увеличению оборонных расходов до 3% ВВП, подчеркнул, что этот шаг пока не является приоритетом. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T23:42+0300
2024-11-04T23:42+0300
экономика
румыния
расходы на оборону
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КИШИНЕВ, 4 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя планы по увеличению оборонных расходов до 3% ВВП, подчеркнул, что этот шаг пока не является приоритетом. Глава румынского правительства, находясь с рабочим визитом в Париже на военно-морской выставке Euronaval 2024, отметил, что фокус сейчас направлен на инфраструктурные проекты, финансируемые за счет европейских фондов. "Увеличение расходов на оборону до 3% ВВП пока не необходимость. Думаю, приоритет №1 для Румынии сейчас – это покрыть инвестиции в инфраструктуру через европейские фонды... А следующий премьер-министр предоставит свое видение руководства", - приводит слова Чолаку издание hotnews. Премьер также рассказал о переговорах с представителями Airbus и других компаний, с которыми обсуждал потенциал развития румынской оборонной промышленности и возможности сотрудничества. На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года страны альянса договорились довести военные бюджеты до уровня 2% ВВП к 2024 году. Румыния сейчас выделяет на оборону 2,5% ВВП, однако, по данным СМИ, реальные расходы в 2023 году составили лишь около 1,6%.
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румыния, расходы на оборону, ввп
Экономика, РУМЫНИЯ, расходы на оборону, ВВП
23:42 04.11.2024
 
В Румынии прокомментировали планы по увеличению расходов на оборону

Чолаку: увеличение оборонных расходов до 3% ВВП не входит в приоритеты Румынии

© fotolia.com / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© fotolia.com / VigiePH
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КИШИНЕВ, 4 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя планы по увеличению оборонных расходов до 3% ВВП, подчеркнул, что этот шаг пока не является приоритетом.
Глава румынского правительства, находясь с рабочим визитом в Париже на военно-морской выставке Euronaval 2024, отметил, что фокус сейчас направлен на инфраструктурные проекты, финансируемые за счет европейских фондов.
"Увеличение расходов на оборону до 3% ВВП пока не необходимость. Думаю, приоритет №1 для Румынии сейчас – это покрыть инвестиции в инфраструктуру через европейские фонды... А следующий премьер-министр предоставит свое видение руководства", - приводит слова Чолаку издание hotnews.
Премьер также рассказал о переговорах с представителями Airbus и других компаний, с которыми обсуждал потенциал развития румынской оборонной промышленности и возможности сотрудничества.
На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года страны альянса договорились довести военные бюджеты до уровня 2% ВВП к 2024 году. Румыния сейчас выделяет на оборону 2,5% ВВП, однако, по данным СМИ, реальные расходы в 2023 году составили лишь около 1,6%.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
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ЭкономикаРУМЫНИЯрасходы на оборонуВВП
 
 
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