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В Румынии прокомментировали планы по увеличению расходов на оборону

В Румынии прокомментировали планы по увеличению расходов на оборону - 04.11.2024, ПРАЙМ

В Румынии прокомментировали планы по увеличению расходов на оборону

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя планы по увеличению оборонных расходов до 3% ВВП, подчеркнул, что этот шаг пока не является приоритетом. | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T23:42+0300

2024-11-04T23:42+0300

2024-11-04T23:42+0300

экономика

румыния

расходы на оборону

ввп

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КИШИНЕВ, 4 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя планы по увеличению оборонных расходов до 3% ВВП, подчеркнул, что этот шаг пока не является приоритетом. Глава румынского правительства, находясь с рабочим визитом в Париже на военно-морской выставке Euronaval 2024, отметил, что фокус сейчас направлен на инфраструктурные проекты, финансируемые за счет европейских фондов. "Увеличение расходов на оборону до 3% ВВП пока не необходимость. Думаю, приоритет №1 для Румынии сейчас – это покрыть инвестиции в инфраструктуру через европейские фонды... А следующий премьер-министр предоставит свое видение руководства", - приводит слова Чолаку издание hotnews. Премьер также рассказал о переговорах с представителями Airbus и других компаний, с которыми обсуждал потенциал развития румынской оборонной промышленности и возможности сотрудничества. На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года страны альянса договорились довести военные бюджеты до уровня 2% ВВП к 2024 году. Румыния сейчас выделяет на оборону 2,5% ВВП, однако, по данным СМИ, реальные расходы в 2023 году составили лишь около 1,6%.

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румыния, расходы на оборону, ввп