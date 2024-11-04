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Эксперты оценили влияние маркировки на рынок безалкогольных напитков
Эксперты оценили влияние маркировки на рынок безалкогольных напитков - 04.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты оценили влияние маркировки на рынок безалкогольных напитков
Легальный рынок безалкогольных напитков в РФ расширился на 25% после введения маркировки, выведя из тени 276 новых производителей, рассказали РИА Новости в... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T08:43+0300
2024-11-04T08:43+0300
2024-11-04T08:44+0300
безалкогольные напитки
маркировка
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Легальный рынок безалкогольных напитков в РФ расширился на 25% после введения маркировки, выведя из тени 276 новых производителей, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы маркировки "Честный знак". "Легальный рынок безалкогольных напитков расширился почти на 25% после введения маркировки… Удалось вывести из "тени" 276 новых производителей", - сообщили там. Как отмечается, через полки магазинов прошло уже более 9,5 миллиарда литров маркированных безалкогольных напитков. Там напомнили, что маркировка вводилась в три этапа, и с 1 июня 2024 года рынок начал наносить ее на все безалкогольные напитки.
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безалкогольные напитки, маркировка
безалкогольные напитки, маркировка
Эксперты оценили влияние маркировки на рынок безалкогольных напитков
ЦРПТ: легальный рынок безалкогольных напитков расширился на 25% после введения маркировки
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Легальный рынок безалкогольных напитков в РФ расширился на 25% после введения маркировки, выведя из тени 276 новых производителей, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы маркировки "Честный знак".
"Легальный рынок безалкогольных напитков расширился почти на 25% после введения маркировки… Удалось вывести из "тени" 276 новых производителей", - сообщили там.
Как отмечается, через полки магазинов прошло уже более 9,5 миллиарда литров маркированных безалкогольных напитков.
Там напомнили, что маркировка вводилась в три этапа, и с 1 июня 2024 года рынок начал наносить ее на все безалкогольные напитки.
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