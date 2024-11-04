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Генсек НАТО решил убедить власти ФРГ в важности милитаризации экономики

Генсек НАТО решил убедить власти ФРГ в важности милитаризации экономики - 04.11.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО решил убедить власти ФРГ в важности милитаризации экономики

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе визита в ФРГ решил убедить Берлин в важности наращивания трат на оборону и милитаризации экономики. По его | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T19:58+0300

2024-11-04T19:58+0300

2024-11-04T19:58+0300

политика

нато

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россия

германия

расходы на оборону

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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – ПРАЙМ. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе визита в ФРГ решил убедить Берлин в важности наращивания трат на оборону и милитаризации экономики. По его словам "фронт" противостояния России и Запада уже якобы сместился за границы Украины и распространяется на регион Балтики, страны Западной Европы и Арктику. "Если (президент России – ред.) Путин победит на Украине, он там не остановится. Россия уже проводит и наращивает кампании по гибридным атакам на территории стран наших союзников, напрямую вмешивается в наши демократии… Все это для того, чтобы нас ослабить и разделить. Это также демонстрирует, что движение фронта в этой войне теперь не ограничивается только Украиной, все больше фронт сдвигается за границы к региону Балтики, Западной Европе и Крайнему Северу", — сказал Рютте. Россия фиксирует на беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны альянса, так как в этом нет никакого смысла.

https://1prime.ru/20241104/nato-852593248.html

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нато, запад, россия, германия, расходы на оборону