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Генсек НАТО решил убедить власти ФРГ в важности милитаризации экономики - 04.11.2024, ПРАЙМ
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Генсек НАТО решил убедить власти ФРГ в важности милитаризации экономики
Генсек НАТО решил убедить власти ФРГ в важности милитаризации экономики - 04.11.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО решил убедить власти ФРГ в важности милитаризации экономики
Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе визита в ФРГ решил убедить Берлин в важности наращивания трат на оборону и милитаризации экономики. По его | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T19:58+0300
2024-11-04T19:58+0300
политика
нато
запад
россия
германия
расходы на оборону
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – ПРАЙМ. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе визита в ФРГ решил убедить Берлин в важности наращивания трат на оборону и милитаризации экономики. По его словам "фронт" противостояния России и Запада уже якобы сместился за границы Украины и распространяется на регион Балтики, страны Западной Европы и Арктику. "Если (президент России – ред.) Путин победит на Украине, он там не остановится. Россия уже проводит и наращивает кампании по гибридным атакам на территории стран наших союзников, напрямую вмешивается в наши демократии… Все это для того, чтобы нас ослабить и разделить. Это также демонстрирует, что движение фронта в этой войне теперь не ограничивается только Украиной, все больше фронт сдвигается за границы к региону Балтики, Западной Европе и Крайнему Северу", — сказал Рютте. Россия фиксирует на беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны альянса, так как в этом нет никакого смысла.
https://1prime.ru/20241104/nato-852593248.html
запад
германия
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нато, запад, россия, германия, расходы на оборону
Политика, НАТО, ЗАПАД, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, расходы на оборону
19:58 04.11.2024
 
Генсек НАТО решил убедить власти ФРГ в важности милитаризации экономики

Рютте решил убедить немецкие власти в важности наращивания оборонных расходов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – ПРАЙМ. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе визита в ФРГ решил убедить Берлин в важности наращивания трат на оборону и милитаризации экономики. По его словам "фронт" противостояния России и Запада уже якобы сместился за границы Украины и распространяется на регион Балтики, страны Западной Европы и Арктику.
"Если (президент России – ред.) Путин победит на Украине, он там не остановится. Россия уже проводит и наращивает кампании по гибридным атакам на территории стран наших союзников, напрямую вмешивается в наши демократии… Все это для того, чтобы нас ослабить и разделить. Это также демонстрирует, что движение фронта в этой войне теперь не ограничивается только Украиной, все больше фронт сдвигается за границы к региону Балтики, Западной Европе и Крайнему Северу", — сказал Рютте.
Россия фиксирует на беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны альянса, так как в этом нет никакого смысла.
Саммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
Генсек НАТО заявил, что продолжит работать с США при любом президенте
18:29
 
ПолитикаНАТОЗАПАДРОССИЯГЕРМАНИЯрасходы на оборону
 
 
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