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Санду лидирует на выборах президента Молдавии с 55,33 процента голосов - 04.11.2024, ПРАЙМ
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Санду лидирует на выборах президента Молдавии с 55,33 процента голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдавии с 55,33 процента голосов - 04.11.2024, ПРАЙМ
Санду лидирует на выборах президента Молдавии с 55,33 процента голосов
Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы государства с 55,33% голосов. Бывший генеральный прокурор... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T15:38+0300
2024-11-04T15:38+0300
политика
молдавия
майя санду
голосование
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КИШИНЕВ, 4 ноя - ПРАЙМ. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы государства с 55,33% голосов. Бывший генеральный прокурор страны, уволенный режимом Санду, Александр Стояногло набрал 44,67% голосов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Молдавии после обработки 100% протоколов с участков. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. Главу государства выбирали на четырехлетний срок. Во второй тур вышли прозападный президент Молдавии Майя Санду и бывший генпрокурор страны, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.Санду придерживается политики евроинтеграции, антироссийских санкций и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Ее поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность". Стояногло является выходцем из Гагаузии, он кандидат от оппозиционной Партии социалистов и ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, но при этом поддерживает интеграцию с ЕС. Он признает значимость РФ для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым стране следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду получила 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Во втором туре победит тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
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молдавия, майя санду, голосование
Политика, МОЛДАВИЯ, Майя Санду, голосование
15:38 04.11.2024
 
Санду лидирует на выборах президента Молдавии с 55,33 процента голосов

ЦИК Молдавии: Санду лидирует на выборах президента с 55,33 процента голосов

© Sputnik | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду
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КИШИНЕВ, 4 ноя - ПРАЙМ. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы государства с 55,33% голосов. Бывший генеральный прокурор страны, уволенный режимом Санду, Александр Стояногло набрал 44,67% голосов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Молдавии после обработки 100% протоколов с участков.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. Главу государства выбирали на четырехлетний срок. Во второй тур вышли прозападный президент Молдавии Майя Санду и бывший генпрокурор страны, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.
Санду придерживается политики евроинтеграции, антироссийских санкций и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Ее поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность". Стояногло является выходцем из Гагаузии, он кандидат от оппозиционной Партии социалистов и ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, но при этом поддерживает интеграцию с ЕС. Он признает значимость РФ для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым стране следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду получила 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Во втором туре победит тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
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ПолитикаМОЛДАВИЯМайя Сандуголосование
 
 
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