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На Западе хотят понять, как Россия справляется с санкциями, заявил Можин - 04.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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На Западе хотят понять, как Россия справляется с санкциями, заявил Можин
На Западе хотят понять, как Россия справляется с санкциями, заявил Можин - 04.11.2024, ПРАЙМ
На Западе хотят понять, как Россия справляется с санкциями, заявил Можин
Страны Запада очень хотят понять, как российская экономика продолжает справляться с влиянием санкций, именно это и могло стать причиной отправки в страну миссии | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T08:58+0300
2024-11-04T08:58+0300
экономика
мвф
россия
запад
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. Страны Запада очень хотят понять, как российская экономика продолжает справляться с влиянием санкций, именно это и могло стать причиной отправки в страну миссии Международного валютного фонда (МВФ), заявил бывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "Уж очень им хочется понять, почему же наша экономика не развалилась под нажимом их драконовских санкций, на что они рассчитывали", - объяснил он в беседе с новостным агентством РИА Новости. Можин также отметил, что за последние три года МВФ ежегодно обращался к российским властям с просьбой дать согласие на проведение консультаций, в Москве же ни разу не отказали в запросе. В сентябре 2024 года очередной визит миссии был отменен в день запланированного начала консультаций. "Бунт подняла группа малых европейских стран в лице Литвы, Финляндии и других. Причем степень этого вопля задрали крайне высоко, стали обвинять директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву… ", - возмутился он.Можин заключил, что российская экономика продемонстрировала настоящую "мощь" в условиях небывалых санкций.
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мвф, россия, запад
Экономика, МВФ, РОССИЯ, ЗАПАД
08:58 04.11.2024
 
На Западе хотят понять, как Россия справляется с санкциями, заявил Можин

Можин: на Западе хотят понять, как РФ справляется с влиянием санкций

© РИА Новости . Виталий Карпов | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Виталий Карпов
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. Страны Запада очень хотят понять, как российская экономика продолжает справляться с влиянием санкций, именно это и могло стать причиной отправки в страну миссии Международного валютного фонда (МВФ), заявил бывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
"Уж очень им хочется понять, почему же наша экономика не развалилась под нажимом их драконовских санкций, на что они рассчитывали", - объяснил он в беседе с новостным агентством РИА Новости.
Можин также отметил, что за последние три года МВФ ежегодно обращался к российским властям с просьбой дать согласие на проведение консультаций, в Москве же ни разу не отказали в запросе. В сентябре 2024 года очередной визит миссии был отменен в день запланированного начала консультаций.
"Бунт подняла группа малых европейских стран в лице Литвы, Финляндии и других. Причем степень этого вопля задрали крайне высоко, стали обвинять директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву… ", - возмутился он.
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Можин заключил, что российская экономика продемонстрировала настоящую "мощь" в условиях небывалых санкций.
 
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