https://1prime.ru/20241104/sevpotok-852596328.html

В ФРГ признали, что власти страны смирились с атакой на "Северные потоки"

В ФРГ признали, что власти страны смирились с атакой на "Северные потоки" - 04.11.2024, ПРАЙМ

В ФРГ признали, что власти страны смирились с атакой на "Северные потоки"

Глава МИД России Сергей Лавров был абсолютно прав, заявляя, что власти ФРГ смирились с атакой на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", сказал в... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T22:43+0300

2024-11-04T22:43+0300

2024-11-04T22:44+0300

политика

германия

северный поток-2

подрыв "северных потоков"

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров был абсолютно прав, заявляя, что власти ФРГ смирились с атакой на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", сказал в беседе с агентством РИА Новости глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер. В ходе выступления на международном научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее", Лавров отметил, что правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением "Северных потоков" в ущерб интересам своей экономики и немцев. Нимайер подчеркнул, что Лавров "в этом был абсолютно прав" и рассказал, что депутат Бундестага Сара Вагенкнехт ранее обратилась в кабмин ФРГ с требованием предоставить имеющуюся информацию о подрыве газопроводов. Согласно утверждению Нимайера, власти не стали предоставлять информацию, так как она якобы могла бы навредить отношениям Германии с неким партнером. Речь идет о США, считает собеседник агентства. "Думаю, это говорит само за себя. Моя версия: они (немецкие власти - ред.), разумеется, знают, что на самом деле произошло", — отметил политик. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20241101/peskov-852543218.html

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германия, северный поток-2, подрыв "северных потоков"