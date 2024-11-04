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Россию нельзя исключить из международной торговли, заявил Сийярто

Россию нельзя исключить из международной торговли, заявил Сийярто - 04.11.2024, ПРАЙМ

Россию нельзя исключить из международной торговли, заявил Сийярто

Россию нельзя исключить из международной торговли, заявляющие об этом, на самом деле втихую торгуют с ней, заявил в ходе дебатов в венгерском парламенте министр | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T16:50+0300

2024-11-04T16:50+0300

2024-11-04T16:50+0300

экономика

россия

петер сийярто

международная торговля

санкции против рф

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БУДАПЕШТ, 4 ноя - ПРАЙМ. Россию нельзя исключить из международной торговли, заявляющие об этом, на самом деле втихую торгуют с ней, заявил в ходе дебатов в венгерском парламенте министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Стоит ли исключить Россию из международной торговли? Нет, Россию не исключат. Есть те, кто так говорит, но они обычно больше торгуют с Россией, чем можно подумать", — сказал он. Сийярто также отметил, что, "наверное, случайно" Россия "чрезвычайно нарастила" экспорт нефти в Индию, а Германия "больше покупает нефти в Индии, чем раньше", при этом, "видимо, случайно" западноевропейские страны говорят, что не покупают газ у России, хотя "объемы СПГ, поставляемого из России в Западную Европу, вырос". По мнению министра, провоенные политики хотят, по меньшей мере, на словах, чтобы энергоносители из России не играли роли в Европе. При этом другой вопрос, что они "за закрытыми дверями нагло устраивают дела с Россией относительно энергоносителей". Сийярто ранее говорил, что Западная Европа гордо заявляет об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например, Индию. По его словам, это доказывает, что антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно". В России ранее говорили, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее углеводородов, так как попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать нефть и газ из РФ.

https://1prime.ru/20241031/sanktsii-852530992.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, петер сийярто, международная торговля, санкции против рф