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Путин назначил Юрия Слюсаря врио губернатора Ростовской области

Путин назначил Юрия Слюсаря врио губернатора Ростовской области - 04.11.2024, ПРАЙМ

Путин назначил Юрия Слюсаря врио губернатора Ростовской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря врио губернатора Ростовской области. Соответствующий документ разместили на сайте Кремля... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T21:16+0300

2024-11-04T21:16+0300

2024-11-04T21:44+0300

россия

ростовская область

назначение

указ президента рф

владимир путин

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря врио губернатора Ростовской области. Соответствующий документ разместили на сайте Кремля. Документ вступил в силу со дня его подписания, 4 ноября.Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что решил уйти в отставку из-за перехода на другую работу. "В связи с заявлением губернатора Ростовской области Голубева Василия Юрьевича о досрочном прекращении полномочий постановляю: ... Назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области", — говорится в тексте указа. Кроме того, на основании указа принята отставка Голубева по собственному желанию.Слюсарь в ходе встречи с Путиным поблагодарил его за оказанное доверие возглавить Ростовскую область. Он также отметил, что для него это возможность вернуться на малую родину, чтобы возглавить регион "в этот непростой период". Президент РФ подчеркнул, что значимость Ростовской области возросла многократно. Он попросил Слюсаря немедленно погрузиться в вопросы жизнедеятельности региона, вычислить самое главное, основное. Путин считает важным, чтобы люди видели искреннее желание властей Ростовской области менять жизнь к лучшему.Кроме того, глава государства отметил вклад Слюсаря в развитие российской авиации.Слюсарь родился в Ростове-на-Дону. С 2009 года работал в Минпромторге РФ, занимал должности директора департамента авиапромышленности, замминистра. С 2015 года является президентом Объединенной авиастроительной корпорации.

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ростовская область

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россия, ростовская область, назначение, указ президента рф, владимир путин