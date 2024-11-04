https://1prime.ru/20241104/stavka-852591787.html

Эксперты раскрыли, когда Банк России начнет снижать ключевую ставку

Эксперты раскрыли, когда Банк России начнет снижать ключевую ставку - 04.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты раскрыли, когда Банк России начнет снижать ключевую ставку

Центробанк начнет процесс снижения ключевой ставки в конце первого полугодия следующего года, сообщили "Известия". | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T17:04+0300

2024-11-04T17:04+0300

2024-11-04T17:04+0300

экономика

ставка банка россии

денежно-кредитная политика

россия

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Центробанк начнет процесс снижения ключевой ставки в конце первого полугодия следующего года, сообщили "Известия"."Центробанк начнет понижать ключевую ставку к концу первого полугодия 2025 года, считают 11 из 15 опрошенных "Известиями" участников финансового рынка и аналитиков", - заявили в издании, отметив, что другие специалисты прогнозируют более негативный сценарий.Так, некоторые заявили, что Банк России снизит ставку лишь во второй половине 2025 года. К такому выводу эксперты пришли после сигналов от представителей ЦБ о намерении сохранить жесткую денежно-кредитную политику в первом квартале будущего года.

https://1prime.ru/20241104/gaz-852587404.html

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ставка банка россии, денежно-кредитная политика, россия