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В Узбекистане оценили возможности роста товарооборота с Китаем

В Узбекистане оценили возможности роста товарооборота с Китаем - 04.11.2024, ПРАЙМ

В Узбекистане оценили возможности роста товарооборота с Китаем

Узбекистан и Китай имеют все возможности довести взаимный товарооборот до 20 миллиардов долларов с 14 миллиардов долларов по итогам 2023 года, сообщает... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T16:39+0300

2024-11-04T16:39+0300

2024-11-04T16:39+0300

экономика

узбекистан

китай

товарооборот

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ТАШКЕНТ, 4 ноя - ПРАЙМ. Узбекистан и Китай имеют все возможности довести взаимный товарооборот до 20 миллиардов долларов с 14 миллиардов долларов по итогам 2023 года, сообщает пресс-служба узбекистанского кабмина. По данным пресс-службы, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Шанхай для участия в открытии и мероприятиях VII Китайской международной выставки импорта (CIIE). На полях выставки Арипов и премьер Госсовета КНР Ли Цян обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. "В частности, в 2023 году товарооборот достиг 14 миллиардов долларов. Главы государств поставили перед правительствами задачу увеличить его объем до 20 миллиардов долларов. Было заявлено, что есть все возможности для обеспечения реализации этой задачи", - говорится в сообщении, размещённом на правительственном портале gov.uz. На встрече также обсуждались вопросы развития сотрудничества в инвестиционной, финансовой, промышленной сферах, инфраструктурных и транспортно-логистических проектах. Арипов также провел переговоры с руководством ряда китайских компаний - Henan Investment Group, China Datang Group, Shanghai Tianhai Group, добавили в пресс-службе.

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узбекистан

китай

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узбекистан, китай, товарооборот