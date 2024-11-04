https://1prime.ru/20241104/turist-852583568.html

Эксперт описал типичный портрет российского туриста

Эксперт описал типичный портрет российского туриста - 04.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт описал типичный портрет российского туриста

Портрет среднестатистического туриста в России представляет собой женщину от 28 до 45 лет, имеющую зарплату свыше 70 тысяч рублей в месяц и путешествующую с... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T10:13+0300

2024-11-04T10:13+0300

2024-11-04T10:15+0300

туризм

россия

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Портрет среднестатистического туриста в России представляет собой женщину от 28 до 45 лет, имеющую зарплату свыше 70 тысяч рублей в месяц и путешествующую с друзьями или семьей, рассказала РИА Новости директор центра по развитию туризма ЦСР Елена Кравченко. Для составления портрета среднестатистического россиянина, путешествующего внутри страны, Центр стратегических разработок проанализировал нескольких десятков исследований и опросов, проведенных туроператорами, отраслевыми ассоциациями, аналитическими центрами и платформами. В ЦСР уточнили, что портрет среднестатистического российского туриста может не совпадать с региональным и сильно меняться в зависимости от сезона и населения субъекта. "Самый главный вывод, который можно сделать: в России путешествуют в основном парами, компаниями, с детьми и семьями. Туристов-одиночек становится все меньше, и они чаще летают за рубеж в поисках приключений. Но так как портрет, все-таки это один человек, поэтому он выглядит следующим образом: девушка-женщина от 28 до 45 лет со средней зарплатой более 70 тысяч рублей, чаще всего путешествующая в компании или с семьей", - рассказала Кравченко. Она отметила, что чаще всего эта туристка планирует отпуск сама, прибегая к помощи платформ, а в качестве места проживания выбирает трехзвездочную гостиницу на 10-12 дней. "Для поездок такая туристка в основном использует железнодорожный транспорт или личный автомобиль. В среднем тратит на путешествие около 130 тысяч рублей, куда входит дорога, бензин, проживание, питание, сувениры, экскурсии. В отпуске она предпочитает активный отдых на открытом воздухе - пляж, бассейн, горные лыжи, велосипедные или пешие прогулки по туристическим тропам", - добавила Кравченко. Эксперт отметила, что среди туристов в организованных туристских группах также большую часть составляют женщины-путешественницы с детьми или внуками, как правило, в возрасте 40-60 лет. "Эти туристы выбирают многодневные экскурсионные туры с размещением в трех- и четырехзвездочных гостиницах с завтраком. Требование данной целевой аудитории - сервис и комфорт с возможностью более глубокого погружения в культуру и историю региона", - отметила она. МОЛОДЕЖЬ И СЕМЬИ Молодые люди в возрасте 18-27 лет в большинстве своем ограничены бюджетом на поездку, уточнила директор центра по развитию туризма ЦСР. Как правило, молодежь интересуют туры с активностями - катание на велосипедах по маршруту, водная прогулка на сап-бордах или сплавы на байдарках. "К проживанию данная группа не выдвигает слишком больших требований, наиболее предпочтительны - гостевые дома, кемпинги, хостелы и гостиницы до трех звезд. Для этой категории более важным критерием оказывается интересный маршрут, красота местности и увлекательное времяпрепровождение в хорошей компании", - рассказала Кравченко. Что касается семей, то для них главным средством передвижения стал личный автомобиль, так как для 3-4 человек это значительно дешевле, чем самолет или поезд, отметила эксперт. "Жить семьи предпочитают в отелях от трех до пяти звезд либо в арендованных квартирах. Семейные туристы посещают большое количество экскурсий и в отличие от молодежи не склонны к экстремальным видам отдыха", - заключила она.

https://1prime.ru/20241104/pivo-852582791.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, россия