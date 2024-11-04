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Аналитик объяснил, как Турция хочет решить банковскую проблему с Россией - 04.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241104/turtsiya-852585038.html
Аналитик объяснил, как Турция хочет решить банковскую проблему с Россией
Аналитик объяснил, как Турция хочет решить банковскую проблему с Россией - 04.11.2024, ПРАЙМ
Аналитик объяснил, как Турция хочет решить банковскую проблему с Россией
Турция намерена решить проблему банковских переводов с Россией, не подставив свою экономику под американские санкции, однако положение дел негативно сказывается | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T11:41+0300
2024-11-04T11:41+0300
экономика
турция
россия
банковские переводы
санкции против рф
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АНКАРА, 4 ноя – ПРАЙМ. Турция намерена решить проблему банковских переводов с Россией, не подставив свою экономику под американские санкции, однако положение дел негативно сказывается на экспортерах, рассказал турецкий аналитик Энгин Озер. "Основная проблема денежного потока с Россией заключается в том, что турецкие банки не принимают денежные переводы из-за угроз американских санкций", - уточнил аналитик, отметив, что в сложившейся ситуации именно администрация Анкары должна взять на себя обязательства по решению проблемы.Российский посол в Турции Алексей Ерхов также утонял, что в последнее время участились случаи блокировки переводов и закрытия счетов компаний, которые занимаются транзитом товаров в Россию. Последствия нарушения этих процессов негативно сказываются на турецких экспортерах, отметил Озер. При этом на сегодняшний день Анкара не разработала конкретный план по решению вопроса. По мнению эксперта, глава Турции Эрдоган надеется на отмену антироссийских санкций после победы республиканца Дональда трампа на президентских выборах в США.
https://1prime.ru/20241104/inflyatsiya-852583900.html
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турция, россия, банковские переводы, санкции против рф
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, банковские переводы, санкции против РФ
11:41 04.11.2024
 
Аналитик объяснил, как Турция хочет решить банковскую проблему с Россией

Озер: Турция хочет решить банковскую проблему с Россией, не увязнув в санкциях США

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
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АНКАРА, 4 ноя – ПРАЙМ. Турция намерена решить проблему банковских переводов с Россией, не подставив свою экономику под американские санкции, однако положение дел негативно сказывается на экспортерах, рассказал турецкий аналитик Энгин Озер.
"Основная проблема денежного потока с Россией заключается в том, что турецкие банки не принимают денежные переводы из-за угроз американских санкций", - уточнил аналитик, отметив, что в сложившейся ситуации именно администрация Анкары должна взять на себя обязательства по решению проблемы.
Российский посол в Турции Алексей Ерхов также утонял, что в последнее время участились случаи блокировки переводов и закрытия счетов компаний, которые занимаются транзитом товаров в Россию.
Последствия нарушения этих процессов негативно сказываются на турецких экспортерах, отметил Озер. При этом на сегодняшний день Анкара не разработала конкретный план по решению вопроса. По мнению эксперта, глава Турции Эрдоган надеется на отмену антироссийских санкций после победы республиканца Дональда трампа на президентских выборах в США.
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ЭкономикаТУРЦИЯРОССИЯбанковские переводысанкции против РФ
 
 
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