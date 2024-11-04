Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал первый шаг нового президента США в отношении Украины - 04.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241104/ukraina-852583328.html
Эксперт назвал первый шаг нового президента США в отношении Украины
Эксперт назвал первый шаг нового президента США в отношении Украины - 04.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал первый шаг нового президента США в отношении Украины
Кандидаты на президентских выборах в США Дональд Трамп и Камала Харрис не примут решение о денацификации и демилитаризации Украины, считает замдиректора Центра... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T09:47+0300
2024-11-04T10:16+0300
политика
украина
камала харрис
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/30/842193050_0:288:2401:1638_1920x0_80_0_0_8e1fda095f3f77eff72fb2b0f325c81e.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Кандидаты на президентских выборах в США Дональд Трамп и Камала Харрис не примут решение о денацификации и демилитаризации Украины, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "И те, и другие будут выступать за то, чтобы киевский режим оставался антироссийским режимом, сохранял свою русофобскую нацеленность...", - объяснил эксперт, отметив, что украинский конфликт маловероятно будет урегулирован с учетом всех интересов обеих сторон. Суслов рассказал, что при любом исходе президентских выборов новый глава Белого дома постарается "подтолкнуть" Москву и Киев к переговорам.
https://1prime.ru/20241104/zelenskiy-852582947.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/30/842193050_0:0:2357:1768_1920x0_80_0_0_7705f828875bc405a1f6dc1cdb574c26.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, камала харрис, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, Камала Харрис, Дональд Трамп
09:47 04.11.2024 (обновлено: 10:16 04.11.2024)
 
Эксперт назвал первый шаг нового президента США в отношении Украины

Суслов: Трамп и Харрис не пойдут на демилитаризацию и денацификацию Украины

© Фото : Unsplash/Raphael FerrazУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© Фото : Unsplash/Raphael Ferraz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Кандидаты на президентских выборах в США Дональд Трамп и Камала Харрис не примут решение о денацификации и демилитаризации Украины, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"И те, и другие будут выступать за то, чтобы киевский режим оставался антироссийским режимом, сохранял свою русофобскую нацеленность...", - объяснил эксперт, отметив, что украинский конфликт маловероятно будет урегулирован с учетом всех интересов обеих сторон.
Суслов рассказал, что при любом исходе президентских выборов новый глава Белого дома постарается "подтолкнуть" Москву и Киев к переговорам.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
"Козел отпущения": военный раскрыл, как Запад избавится от Зеленского
09:22
 
ПолитикаУКРАИНАКамала ХаррисДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала