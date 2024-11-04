https://1prime.ru/20241104/ukraina-852583328.html

Эксперт назвал первый шаг нового президента США в отношении Украины

Эксперт назвал первый шаг нового президента США в отношении Украины - 04.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал первый шаг нового президента США в отношении Украины

Кандидаты на президентских выборах в США Дональд Трамп и Камала Харрис не примут решение о денацификации и демилитаризации Украины, считает замдиректора Центра... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T09:47+0300

2024-11-04T09:47+0300

2024-11-04T10:16+0300

политика

украина

камала харрис

дональд трамп

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Кандидаты на президентских выборах в США Дональд Трамп и Камала Харрис не примут решение о денацификации и демилитаризации Украины, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "И те, и другие будут выступать за то, чтобы киевский режим оставался антироссийским режимом, сохранял свою русофобскую нацеленность...", - объяснил эксперт, отметив, что украинский конфликт маловероятно будет урегулирован с учетом всех интересов обеих сторон. Суслов рассказал, что при любом исходе президентских выборов новый глава Белого дома постарается "подтолкнуть" Москву и Киев к переговорам.

https://1prime.ru/20241104/zelenskiy-852582947.html

украина

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украина, камала харрис, дональд трамп