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Эксперт назвал первый шаг нового президента США в отношении Украины
Эксперт назвал первый шаг нового президента США в отношении Украины - 04.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал первый шаг нового президента США в отношении Украины
Кандидаты на президентских выборах в США Дональд Трамп и Камала Харрис не примут решение о денацификации и демилитаризации Украины, считает замдиректора Центра... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T09:47+0300
2024-11-04T09:47+0300
2024-11-04T10:16+0300
политика
украина
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Кандидаты на президентских выборах в США Дональд Трамп и Камала Харрис не примут решение о денацификации и демилитаризации Украины, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "И те, и другие будут выступать за то, чтобы киевский режим оставался антироссийским режимом, сохранял свою русофобскую нацеленность...", - объяснил эксперт, отметив, что украинский конфликт маловероятно будет урегулирован с учетом всех интересов обеих сторон. Суслов рассказал, что при любом исходе президентских выборов новый глава Белого дома постарается "подтолкнуть" Москву и Киев к переговорам.
https://1prime.ru/20241104/zelenskiy-852582947.html
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украина, камала харрис, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, Камала Харрис, Дональд Трамп
Эксперт назвал первый шаг нового президента США в отношении Украины
Суслов: Трамп и Харрис не пойдут на демилитаризацию и денацификацию Украины
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Кандидаты на президентских выборах в США Дональд Трамп и Камала Харрис не примут решение о денацификации и демилитаризации Украины, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"И те, и другие будут выступать за то, чтобы киевский режим оставался антироссийским режимом, сохранял свою русофобскую нацеленность...", - объяснил эксперт, отметив, что украинский конфликт маловероятно будет урегулирован с учетом всех интересов обеих сторон.
Суслов рассказал, что при любом исходе президентских выборов новый глава Белого дома постарается "подтолкнуть" Москву и Киев к переговорам.
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